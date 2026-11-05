அரிசி, பருப்புக்கு பிறமாநிலங்களிடம் கையேந்துகிறோம்: விலைவாசி உயர்விற்கு இதுவும் காரணம்
அரிசி, பருப்புக்கு பிறமாநிலங்களிடம் கையேந்துகிறோம்: விலைவாசி உயர்விற்கு இதுவும் காரணம்
UPDATED : நவ 03, 2026 04:20 AM
ADDED : நவ 02, 2026 06:57 PM
UPDATED : நவ 03, 2026 04:20 AM ADDED : நவ 02, 2026 06:57 PM
மதுரை: அரிசி, பருப்பு உற்பத்தியில் தமிழகம் தன்னிறைவு பெறவில்லை. எல்நினோ தாக்கத்தால் ஏற்பட்ட ஏற்றத்தாழ்வு மழை, வறட்சி, வெப்பத்தால் இந்தியாவில் அனைத்து விளைபொருட்களின் விளைச்சலும் குறைந்ததால் கடந்த சில மாதங்களாக அரிசி, பருப்பு, மளிகைப் பொருட்களின் விலைஉயர்வு அதிகரித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு உணவுப்பொருள் வியாபாரிகள் சங்கத்தலைவர் வேல்சங்கர் கூறியதாவது:
துவரை, உளுந்து, பாசிப்பருப்புக்கும் வடமாநிலங்களை நம்பியுள்ளோம். தஞ்சாவூரில் குறைந்தளவே உளுந்து உற்பத்தியாகிறது. விலையை கட்டுப்படுத்துவதற்காக மத்திய அரசு இறக்குமதி அனுமதியும் தருகிறது. மூன்று மாத காலத்திற்குள் அனைத்துப் பொருட்களின் விலையும் ஒரு குவிண்டாலுக்கு (100 கிலோ) ரூ.1000 வரை உயர்ந்துள்ளது. வடமாநிலங்களில் இருந்து வாங்கி வந்து இங்கு அதைவிட சற்று கூடுதல் விலைக்கு விற்கிறோம். இங்கு இருப்பு வைத்து கூடுதல் விலைக்கு விற்பதற்கு வாய்ப்பில்லை.
துவரையை வாங்கி வந்து துவரம்பருப்பாக உடைத்த நிலை மாறி துவரம்பருப்பாகவே வாங்குகிறோம். விலையை நிர்ணயம் செய்வது வடமாநிலங்கள் தான். தமிழகத்தின் கையில் இல்லை. ஈரானுடனான அமெரிக்க, இஸ்ரேல் போரும் பெட்ரோல் விலை உயர்வால் அதிகரித்து விட்டது. இது மறைமுக காரணம்.
மல்லி, சீரகம், சோம்பு, வெந்தயம், கடுகு எல்லாமே குஜராத்தில் இருந்து வருகிறது. இவையும் விலைஉயர்ந்ததற்கு சீரற்ற மழைப்பொழிவே முக்கிய காரணம். புளி கர்நாடகாவின் தும்கூரில் இருந்தும் தமிழகத்தின் கிராமப்பகுதிகளில் இருந்தும் கிடைக்கும்.
இந்தியா முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. தேவை அதிகமாகும் போது தானாக விலை உயர்ந்து விடும். மூன்று மாதங்களுடன் ஒப்பிடும் போது பருப்பு வகைகளின் விலை அதிகரித்துள்ளது. நவராத்திரி, ஆயுதபூஜை, விஜயதசமி முடிந்த நிலையில் கருப்பு, வெள்ளை சுண்டல் ரகங்களின் விலை மட்டும் கணிசமாக குறைந்துள்ளது என்றார்.
அரிசி விலை உயர்வு ஏன்
மதுரை மாவட்ட அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள் சங்க செயலாளர் ராஜேந்திரன் கூறியதாவது:
தமிழகத்தில் நெல் விளைச்சல் அதிகமாக இருந்தாலும் மக்கள் விரும்பும் சன்னரக அரிசி கிடைப்பதில்லை. ஆந்திரா, கர்நாடகா, தெலுங்கானாவில் இருந்து வரத்து சீராக இல்லாததால் அரிசி விலை உயர்ந்தது. இந்த ரகங்களின் பழைய அரிசி கிலோ ரூ.65க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில் பழைய வரத்து குறைந்ததால் இரண்டு மாதங்களாக கிலோ ரூ.80 முதல் ரூ.85 க்கு சில்லறை விலையில் விற்கப்படுகிறது. மொத்த விற்பனை கடைகளில் கிலோ ரூ.75 வரை விற்கப்பட்டது. ஆந்திரா, தெலுங்கானாவில் இருந்து புது அரிசி வரத்து தற்போது கிடைப்பதால் ஆர்.என்.ஆர்., அக்ஷயா, பொன்னி, அம்மன், சோனா சன்ன அரிசி ரகங்கள் விலையில் மாற்றமில்லை. ஆகஸ்ட், செப்டம்பரில் விளைந்ததும் அறுவடை செய்த புது அரிசி விலை மட்டும் கிலோ ரூ.65 க்கு கிடைக்கிறது. ஓராண்டு பழையது போன்ற ரகங்கள் விலை சற்று கூடுதலாக உள்ளது. தீபாவளி வரை விலை உயர வாய்ப்பில்லை என்றார்.
விலைப்பட்டியல் :
பொருட்கள் // கடந்த மாத விலை (கிலோவிற்கு) // நவம்பர் விலை
துவரம் பருப்பு // 124 // 148
பாசிப்பருப்பு // 95 // 114
உளுந்தம்பருப்பு // 130 // 133
கடலை பருப்பு // 87 // 98
வெந்தயம் // 85 // 96
மிளகு // 750 // 810
மஞ்சள் // 250 // 285
புளி // 120 // 120
மல்லி // 170 // 190
கருப்பு சுண்டல் // 85 // 78
வெள்ளை சுண்டல் // 110 // 100
சீரகம் // 260 // 300
சோம்பு // 120 // 180
கடுகு // 84 // 104