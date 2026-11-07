சகதியில் வழுக்குகிறோம் கொசுக்கடியில் வாழ்கிறோம்: குமுறும் பொதுமக்கள்
சகதியில் வழுக்குகிறோம் கொசுக்கடியில் வாழ்கிறோம்: குமுறும் பொதுமக்கள்
UPDATED : நவ 07, 2026 03:04 AM
ADDED : நவ 06, 2026 05:32 PM
மேலுார்: தனியாமங்கலத்தில் போக்குவரத்து அதிகமுள்ள தார்ரோடு சிதிலமடைந்துள்ளதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை வெகுவாக பாதிக்கிறது.
இக்கிராமத்தின் மையப் பகுதியில் காங்கிரஸ் மாளிகை ரோடு அமைந்துள்ளது. ரோட்டில் கடைகள் மற்றும் குடியிருப்புகளில் 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர். கிராம மக்கள் தங்கள் வேலை, படிப்பு, வியாபாரம் போன்றவற்றுக்காக மதுரை, மேலுாருக்கு கொண்டு செல்ல இந்த ரோட்டை பயன்படுத்துகின்றனர்.
சருகுவலையபட்டி, உறங்கான்பட்டி, வெள்ளலுார், வடக்கு வலையப்பட்டி கிராமங்களுக்கு இந்த ரோட்டின் வழியாக சென்று வருகின்றனர். மக்களின் பயன்பாட்டுக்காக 15 வருடங்களுக்கு முன் அமைத்த தார் ரோடு தற்போது சிதிலம் அடைந்துள்ளது.
அப்பகுதி குமார் கூறியதாவது: தார் ரோடு முழுவதும் பெயர்ந்து மேடு, பள்ளமாக, மண் தரையாக மாறிவிட்டது. ரோட்டில் நிரந்தரமாக தண்ணீர் தேங்குகிறது. அதில் கொசு உற்பத்தியாகி, தொற்றுநோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது. டூவீலரில் செல்வோர் சாலையில் வழுக்கி விழுந்து காயமடைகின்றனர். கிராமசபை கூட்டங்களில் தீர்மானம் நிறைவேற்றியும், அதிகாரிகளிடம் மனு கொடுத்தும் நடவடிக்கை இல்லை. மாவட்ட நிர்வாகம் புதிதாக தார் ரோடு அமைக்க வேண்டும் என்றார்.