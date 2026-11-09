'மக்கள் சேவையில் மனம் மகிழ்கிறோம்': தீபாவளி நாளில் பணியாற்றியோர் நெகிழ்ச்சி
'மக்கள் சேவையில் மனம் மகிழ்கிறோம்': தீபாவளி நாளில் பணியாற்றியோர் நெகிழ்ச்சி
UPDATED : நவ 08, 2026 11:36 PM
ADDED : நவ 08, 2026 07:20 PM
ஒவ்வொருவருக்கும் சமூக பொறுப்பு என்பது சாதாரணமாக வந்துவிடுவதில்லை. சம்பளம்தான் என்றாலும், வேலைமீது விருப்பமோ, அக்கறையோ இல்லாதவர்களால் விடுமுறை நாளிலும் விரும்பி பணியாற்றி விட முடியாது. எப்போது விடுப்பு கிடைக்கும், நண்பர்களுடன் நாலு இடங்களுக்கு ஜாலியாக சென்று வருவோமே என்ற எண்ணமே பலரது மனதிலும் பதுங்கி கிடக்கிறது.
அப்படியானவர்களிடையே, தீபாவளி போன்ற தேசமே திருவிழாவாக மகிழும் நாளில், அனைவருமே பட்டாடை, பலகாரம், பட்டாசு என கொண்டாடி தீர்க்கையிலும் கடமையே கண்ணென கொண்டோரும் நம்மிடையே வலம் வருகின்றனர். அந்த நாளில் அந்த 'கடமையாளர்'கள் தங்கள் எண்ணம் குறித்த கருத்துக்களை இங்கே பகிர்ந்து கொள்கின்றனர், இதோ:
* ராணுவத்திற்கு ஈடான சேவை
- சக்திவேல், ரயில் ஓட்டுநர்.
தீபாவளி நாளென்றாலும் மகிழ்ச்சியுடன் பணிக்கு வந்துவிடுவேன். புத்தாடையை விட பணிக்கான சீருடை அணியும்போதுதான் பெருமிதமாக இருக்கிறது. ரயில்களில் சொந்த ஊர் செல்லும் அனைவரும் என் குடும்பத்தினரே. அவர்களை பாதுகாப்பாக அழைத்துச் செல்லும் கடமையும் பொறுப்பும் எனக்கு உள்ளது. ராணுவத்துக்கு அடுத்து நாட்டிற்கான 24 மணி நேர சேவை என்பதால் 20 ஆண்டுகளாக ஈடுபாட்டுடன் பணிபுரிகிறேன். குடும்பத்தினரும் உற்சாகமளித்து ஒத்துழைப்பு அளிக்கின்றனர்.
* சேவை செய்வதில் பெருமை
- ராஜ்குமார், சிறப்பு நிலை அலுவலர், தீயணைப்புத் துறை
தென்மண்டல துணை இயக்குநர், மாவட்ட அலுவலர் யோசனைப் படி, இந்தாண்டு 'விபத்தில்லா தீபாவளி' எனப் பணியாற்றுகிறோம். ஒரு வாரமாக பள்ளி, கல்லுாரி, பொது இடங்களில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினோம். கால் நுாற்றாண்டு பணியில் தீபாவளி நாளில் வீட்டில் சாப்பிட்டதே இல்லை. எங்களுக்கு மறுநாள் தான் தீபாவளி. தீபாவளியை ஒட்டி 3 நாட்கள் விடுப்பு எடுக்கவும் முடியாது. கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் மக்கள் சேவையை பெருமையாக உணர்கிறேன். யாருக்கும் கிடைக்காத வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்துள்ளதாகவே கருதுகிறேன்.
* ரசித்து பணியாற்றுகிறோம்
- குருவரெட்டியார், எஸ்.ஐ., ரயில்வே பாதுகாப்பு படை
தீபாவளி அன்று சிறப்பு ரயில்களில் வரும் பயணிகளை பாதுகாப்பாக வழிநடத்துவதை பெருமையாக நினைத்து பணிபுரிகிறோம். கோட்ட பாதுகாப்பு கமிஷனர், உதவி பாதுகாப்பு கமிஷனர், இன்ஸ்பெக்டர் தலைமையில் குழுக்கள் அமைத்து பயணிகளுக்கான வசதி, உதவிகளை செய்கிறோம். மாலை நேரங்களில் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்துவது சவாலான பணி. நவீன பாதுகாப்பு, தொழில்நுட்பக் கருவிகள் உதவியுடன் சவாலையும் சமாளித்து ரசித்து பணியாற்றுகிறோம்.
* சிரமங்கள் பறந்து விடும்
மூவேந்திரன்: தீபாவளி போன்ற பண்டிகை நாட்களில் மட்டுமே விளிம்பு நிலை மக்கள் தங்கள் ஊருக்குச் செல்வர். அவர்களை பாதுகாப்பாக கொண்டு சேர்ப்பதில் மன நிறைவு கிடைக்கிறது. பண்டிகை நாட்களில் வேலை பார்ப்பது கடினமாக இருந்தாலும், பொது மக்களை சொந்த ஊரில் கொண்டுபோய் சேர்க்கும்போது அவர்களில் முகத்தில் காணும் மகிழ்ச்சியில் நம் சிரமங்கள் பறந்துவிடும். சேவை நோக்குடன் பணிபுரிவது எங்கள் கடமை.
* இடையூறின்றி சேவையாற்றுவோம்
சந்திரா: மருத்துவத் துறையில் 25 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணியாற்றுகிறேன். பண்டிகை காலங்களில் வேலை பார்ப்பது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. ஏனெனில் மருத்துவமனைக்கு வரும் நோயாளிகளுக்கு எவ்வித இடையூறும் இன்றி மருத்துவ சேவை கிடைக்க வேண்டும் என்பதே எங்கள் நோக்கம். தீபாவளி நாளில் தீ, பட்டாசு விபத்துகளால் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அதிக வேலைப்பளு இருக்கும். பண்டிகை காலங்களில் பணியாற்றுவது பழகி விட்டது. சூழலைப் புரிந்து குடும்பத்தினர் ஒத்துழைப்பு தருகின்றனர்.
* சேவையில் சலிப்பு வந்ததில்லை
- ராஜீவ் காந்தி: எங்கள் நிறுவனத்தில் தீபாவளிக்கு ஊழியர்கள் 2 ஷிப்ட்களாக பணிபுரிவதால், குடும்பத்தினருடன் கொண்டாட நேரம் உள்ளது. அதனால் விரும்பியே பணியாற்றுகிறேன். தீபாவளி அன்று பங்கில் வழக்கமான கூட்டமே இருக்கும். மக்களுக்கு சேவை செய்வதில் ஒருபோதும் சலிப்பு வந்ததில்லை. மக்களின் மகிழ்ச்சிக்கு காரணமாக இருப்பது பெருமையாக உள்ளது. அதனால் வாடிக்கையாளர்கள் மனநிறைவு கொள்ளும் வகையில், சேவை வழங்க தயாராக இருக்கிறோம்.