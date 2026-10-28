தண்ணீரில் நடக்கிறோம் தரையிலே மிதக்கிறோம்: ஐந்தாண்டுகளாக அவலம்
தண்ணீரில் நடக்கிறோம் தரையிலே மிதக்கிறோம்: ஐந்தாண்டுகளாக அவலம்
UPDATED : அக் 28, 2026 12:44 AM
ADDED : அக் 28, 2026 12:44 AM
நாகமலை: நாகமலைபுதுக்கோட்டை ஊராட்சி என்.ஜி.ஓ., காலனியில் 5 ஆண்டுகளாக தேங்கி நிற்கும் தண்ணீரால் அப்பகுதியினர் அவதியுறுகின்றனர்.
இங்குள்ள என்.ஜி.ஓ., காலனியில் பலநுாறு கணக்கானோர் வசிக்கின்றனர். கீழக்குயில்குடி மெயின் ரோட்டில் இருந்து ராஜேந்திர பிரசாத் தெரு நுழைவாயிலில் முறையான வடிகால் அமைக்காதது, ஆக்கிரமிப்பு காரணங்களால் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. இதனால் அப்பகுதியினர் சிரமம் அடைகின்றனர்.
சமூக ஆர்வலர் முகுந்தன் கூறியதாவது: ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் கீழக்குயில்குடி மெயின் ரோடு உயர்த்தப்பட்டது. அப்போது ராஜேந்திர பிரசாத் தெருவின் நுழைவுப் பகுதியில் ரோடு தாழ்ந்து பள்ளமானது. இதனால் மழைக்காலங்களில் 2 அடி அளவுக்குத் தண்ணீர் நிற்கிறது. முன்பு கண்மாய்க்கு செல்ல வடிகால்கள் இருந்ததால் தண்ணீர் தேங்குவதில்லை.
ஆக்கிரமிப்புகளால் வடிகால்கள் அடைபட்டதால் தற்போது தண்ணீர் செல்ல வழியில்லை. அருகில் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி அமைந்துள்ளது.
தினமும் இதன் வழியே செல்லும் பெண்கள், முதியோர் தடுமாறி விழுகின்றனர். வாகனங்கள் தண்ணீரில் மிதந்து செல்கின்றன.
அவை செல்லும்போது தண்ணீர் தெறிப்பதால் நடந்து செல்வோர் முகம் சுளிக்கின்றனர். ஒன்றிய அதிகாரிகளிடம் பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தும் பலனில்லை. மாவட்ட நிர்வாகம் விரைந்து ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.