களை கட்டும் தீபாவளி ஷாப்பிங் அள்ள அள்ள குறையாத ‛ஆபர்கள்’
களை கட்டும் தீபாவளி ஷாப்பிங் அள்ள அள்ள குறையாத ‛ஆபர்கள்’
UPDATED : நவ 02, 2026 07:21 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:17 PM
மதுரை: தீபாவளிக்கு இன்னும் 4 நாட்களே உள்ள நிலையில் மதுரையில் முன்னணி நிறுவனங்களின் தள்ளுபடிகளை அள்ளலாமா...
ஆராவில் ஜொலிக்கும் பட்டு
கே.கே.நகர் 80 அடி ரோடு 9வது மெயின் தெருவில் உள்ள ஆரா சில்க் ஹவுசில் தீபாவளியை முன்னிட்டு விதவித ரகங்களில் பட்டு சேலைகள் வாடிக்கையாளர்களை கவர்ந்து வருகின்றன. காஞ்சிபுரம் ப்யூர் சில்க் சாரீஸ், பனாரசி சாரீஸ், டுஸ்ஸர் சாரீஸ், ரா சில்க் சாரீஸ், சாப்ட் சில்க் சாரீஸ், பந்தினி சாரீஸ், பிளவுஸ் மற்றும் சல்வார் மெட்டீரியல்ஸ் என கண்ணைக்கவரும் வகையில் ஜொலிக்கின்றன. நியாயமான விலை, தரம் மற்றும் நம்பிக்கையால் வாடிக்கையாளர்கள் குவிந்து வருகின்றனர்.
ஜி.ஆர்.டி.,யில் ‘தங்க தீபாவளி’
நேதாஜி ரோடு ஜி.ஆர்.டி., ஜூவல்லர்ஸ்ஸில் வாங்கும் தங்கத்தின் எடைக்கு நிகரான வெள்ளி இலவசம். பழைய தங்க நகை எக்ஸ்சேஞ்சின் மீது கிராமிற்கு ரூ.150 கூடுதல் சலுகை. வைரம் காரட்டிற்கு 25 கிராம் வெள்ளி இலவசம். அன்கட் வைரம் காரட்டிற்கு 2 கிராம் வெள்ளி இலவசம். வெள்ளி பொருட்கள் சேதாரத்தின் மீது 25 சதவீதம் தள்ளுபடி. ஒரு கிராம் பிளாட்டினம் நகைகளுக்கு ஒரு கிராம் வெள்ளி இலவசம். வெள்ளி நகைகளின் எம்.ஆர்.பி., மீது 10 சதவீதம் தள்ளுபடி. எச்.டி.எப்.சி., கிரெடிட் கார்டு மூலம் பர்ச்சேஸ் செய்பவர்களுக்கு ரூ.5000 வரை கேஷ்பேக் வழங்கப்படுகிறது.
தினம் தினம் தள்ளுபடிகள்
அவனியாபுரம் ‘டிமார்ட்’டில் மளிகை, தினசரி அத்தியாவசிய பொருட்கள், ஹோம் அப்ளையன்சஸ், செராமிக் மற்றும் சில்வர் பாத்திரங்கள், தீபாவளி துப்பாக்கி, களிமண் விளக்கு போன்றவற்றை எம்.ஆர்.பி.,யை விட குறைந்த விலையில் வாங்கலாம். ஆடவர் ஆடைகளில், குர்தா ரூ.499 முதல், கேஷூவல் மற்றும் பார்மல் ஷர்ட்டுகள் ரூ.199 முதல், பார்மல் பேன்ட் மற்றும் ஜீன்ஸ் ரூ.349 முதல் கிடைகின்றன. மகளிர் ஆடைகளில், குர்தா ரூ.199 முதல், துப்பட்டா ரூ.99 முதல், சிறுவர் ஆடைகள் ரூ.199 முதல் கிடைகின்றன.
தள்ளுபடியில் டைமண்ட் நகைகள்
கே.கே.நகர், காளவாசல், மேலமாசிவீதி டாடாவின் காரட்லேன் ஷோரூமில் 5,000க்கும் மேற்பட்ட டைமண்ட் நகை கலெக்ஷன்கள் குவிந்துள்ளன. வாடிக்கையாளர்கள் வாங்கும் அனைத்து டைமண்ட் நகைகளுக்கும் கோல்டு மதிப்பில் 20 சதவீதம், டைமண்ட் விலையில் 20 சதவீதம், செய்கூலியில் 20 சதவீதம் என காம்போ தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. கார்டு மூலம் வாங்கும் பர்ச்சேஸ்களுக்கு பிரத்யேக தள்ளுபடிகளும் வழங்கப்படுகின்றன.
பீமாவில் தீபாவளி சரவெடி
மேலமாசி வீதி அண்ணாநகர் பீமா ஜூவல்லரியில் தங்க நகைகளின் மீது சேதாரத்தில் 50 சதவீதம் வரை, வைரம் காரட்டுக்கு ரூ.20,000 வரை தள்ளுபடி, பழைய தங்கத்திற்கு கிராமிற்கு ரூ.200 வரை கூடுதல் மதிப்பு வழங்கப்படுகிறது. பெரும்பாலான வெள்ளிப் பொருட்களுக்கு செய்கூலி இல்லை. முன்பதிவு செய்பவர்களுக்கு 10 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி, பீமா சேமிப்பு திட்டத்தில் சேருபவர்களுக்கு சிறப்பு பரிசும் உண்டு.
டிரெண்டி டிரெண்ட்ஸ்
பீபிகுளம் ரிலையன்ஸ் டிரெண்ட்ஸ்சில் இளையோர்களை கவரும் வகையில் விதவிதமான ஆடைகள் தள்ளுபடியில் கிடைக்கின்றன. விசா கார்டுகளுக்கு 10 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. ரூ.3499க்கு மேல் ஷாப்பிங் செய்பவர்களுக்கு ப்ளூடூத் இயர்பட்ஸ், ட்ராலி பேக் என கவர்ச்சிகரமான பரிசு வழங்கப்படுகிறது.
மலைக்க வைக்கும் ஆபர்கள்
விஷால் டி மால், மேலமாசி வீதி மலபார் கோல்ட் அண்ட் டைமண்ட்ஸ்சில் தங்கம், ஜெம்ஸ்டோன், அன்கட் நகைகளின் சேதாரத்தில் 30 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. வைர நகைகளுக்கு வைரத்தின் மதிப்பில் 30 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. 10 சதவீதம் செலுத்தி தீபாவளி மற்றும் திருமண நகைகளை முன்பதிவு செய்து, முன்பதிவு செய்யப்பட்ட விலை அல்லது நடைமுறையில் அன்றுள்ள விலை – இதில் எது குறைவோ அவ்விலைக்கு பெறலாம். பூஜ்ஜிய சதவீத கழிவுடன் பழைய தங்கத்தை எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்யலாம்.
அன்லிமிடெட் பெஸ்டிவ் கலெக்ஷன்
பைபாஸ் ரோடு, பீபிகுளம் அன்லிமிடெட்–ல் ரூ.699 முதல் ஆடவர் ஆடைகள், ரூ.299 முதல் பெண்களுக்கான ஆடைகள், ரூ.349 முதல் சிறுவர் ஆடைகள் கிடைக்கின்றன. ரூ.2999க்கு ஷாப்பிங் செய்து ரூ.149க்கு ப்ளூடூத் ஹெட் போன்ஸ் அல்லது ட்ராலி பேக் பெறலாம். ரூ.5999க்கு ஷாப்பிங் செய்து ரூ.399க்கு மிக்சி பெறலாம்.
நகைக்கு கார்கள் பரிசு
மேலமாசி வீதி ஜோஸ் ஆலுக்காஸ்சில் ரூ.10 கோடி மதிப்புள்ள பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன. தங்க நகைகளுக்கு வெள்ளி இலவசம். கியா சோனட் கார், ஸ்கூட்டர்கள் உள்ளிட்ட பரிசுகளை வாடிக்கையாளர்கள் வெல்லலாம். தங்கம் சேதாரத்தில் 30 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி, வைரங்கள் மீது 30 சதவீதம் தள்ளுபடி, பிளாட்டினம் சேதாரத்தில் 30 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி, பழைய 22 காரட் தங்க நகைகளை புதிய எச்.யு.ஐ.டி., நகைகளாக 0 சதவீத எக்ஸ்சேஞ் உடன் மாற்றிக் கொள்ளலாம். முன்பதிவு செய்பவர்களுக்கு 10 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. எச்.டி.எப்.சி., கிரெடிட் கார்டுகளுக்கு ரூ.5000 வரை தள்ளுபடி உண்டு.
அதிரவைக்கும் ஹோம் தியேட்டர்கள்
டவுன்ஹால் ரோடு, புதுார், கூடல்நகர் சாக்ஸ் 2.0 ஷோரூமில் சோனி பொருட்களுக்கு கவர்ச்சிகரமான ஆபர்கள் வழங்கப்படுகின்றன. ஹோம் தியேட்டர்களின் எம்.ஆர்.பி., விலையில் ரூ.9000 முதல் ரூ.87,990 வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. எல்.இ.டி., டிவிகளுக்கு ரூ.25 ஆயிரம் வரை இன்ஸ்டன்ட் கேஷ்பேக் வழங்கப்படுகிறது. டிவி – சவுண்ட் பார் காம்போ ஆபர்கள், ரூ.50,000 வரை கேஷ்பேக், 3 ஆண்டுகள் வாரண்டி, இ.எம்.ஐ., வசதி கிடைக்கின்றன.