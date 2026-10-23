விஸ்டாடோம் பயணம் பயணிகள் வரவேற்பு

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ADDED : அக் 22, 2026 07:42 PM
மதுரை: மதுரை - குருவாயூர் ரயிலில் இணைக்கப்பட்டுள்ள விஸ்டாடோம் 'ஏசி' பெட்டியின் முதல் பயணம் நேற்று தொடங்கியது.
மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அழகை ரசிக்கும் வகையில் தெற்கு ரயில்வேயில் முதல்முறையாக மதுரை - குருவாயூர் ரயிலில் விஸ்டாடோம் பெட்டி தற்காலிகமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஜன.,15 வரை வியாழன், வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு மட்டும் மதுரை - குருவாயூர் ரயிலிலும், ஜன.,16 வரை வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு, திங்கள் மட்டும் குருவாயூர் - மதுரை ரயிலிலும் இப்பெட்டி இணைக்கப்படுகிறது.
இயற்கை அழகை 360 டிகிரி கோணத்தில் கண்டுகளிக்க ஏதுவாக கண்ணாடியால் ஆன விசாலமான ஜன்னல்கள் மற்றும் கூரை, சுழலும் இருக்கைகள், வைபை, ஜி.பி.எஸ்., உள்ளிட்ட தொழில்நுட்ப வசதிகள் பயணிகளை கவர்ந்துள்ளது. பிரீமியம் கட்டணம் என்றாலும் இரு ரயில்களும் மதிய வேளையில் செங்கோட்டை - புனலுார் இடையே மலைப் பாதையை கடப்பதால் பயணிகளிடையே வரவேற்பு அதிகரித்துள்ளது.
இதன் முதல் பயணம் நேற்று மதுரை ஸ்டேஷனில் தொடங்கியது.
கோட்ட ரயில்வே மேலாளர் ஓம் பிரகாஷ் மீனா கூறுகையில், ''3 மாதம் சோதனை அடிப்படையில் இயக்கப்படும் இப்பெட்டிக்கு அதிக வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. டிச.,20 வரை டிக்கெட்டுகள் தீர்ந்து காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு சென்றுள்ளது. ஜனவரி வரை இந்நிலை தொடர்ந்தால் நிரந்தரமாக இப்பெட்டியை இயக்க பரிசீலிக்கப்படும்'' என்றார்.
மூத்த கோட்ட கமர்ஷியல் மேலாளர் கணேசன், எம்.பி., வெங்கடேசன், மாநகராட்சி துணை மேயர் நாகராஜன் உட்பட அதிகாரிகள், ரயில் ஆர்வலர்கள் பங்கேற்றனர்.