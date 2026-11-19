மதுரையில் அடகு வைத்த 1,492 பவுன் நகைகள் திருடுபோன வழக்கு என்னாச்சு
மதுரையில் அடகு வைத்த 1,492 பவுன் நகைகள் திருடுபோன வழக்கு என்னாச்சு
UPDATED : நவ 18, 2026 11:23 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:10 PM
மதுரை: மதுரையில் தனிஷ்க் நகைக்கடையில் கொள்ளையடித்த 11.384 கிலோ நகைகள் மீட்கப்பட்டு, மூவர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் 7 ஆண்டுகளுக்கு முன் 1492 பவுன் நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட வழக்கு என்னாச்சு என கேள்வி எழுந்துள்ளது.
மதுரை நரிமேட்டில் கடந்த 2019ம் ஆண்டு பிப்.,19ல் அடகு கடை ஒன்றில் 11.93 கிலோ எடையுள்ள 1,492 பவுன் தங்க நகைகளும், ரூ.9 லட்சம் ரொக்கமும் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன. இந்த அடகு கடையில் ஆயிரக்கணக்கானோர் அவசரத் தேவைகளுக்காக நகைகளை அடகு வைத்திருந்தனர். கொள்ளை நடந்து 7 ஆண்டுகளாகியும் இதுவரை இந்த வழக்கில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை.
ஆனால், கடந்த நவ.,12ல் மதுரை பைபாஸ் ரோடு தனிஷ்க் நகைக்கடை கொள்ளையில் 48 மணி நேரத்தில் மூவரை கைது செய்து மொத்த நகைகளையும் போலீசார் மீட்டனர். அதுபோல் 2019ல் நடந்த கொள்ளை வழக்கையும் போலீசார் முடிவுக்கு கொண்டு வருவார்களா என எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த வழக்கின் தற்போதைய நிலை என்ன. கொள்ளையடிக்கப்பட்ட 1492 பவுன் நகைகள் எங்கே. பாதிக்கப்பட்ட தங்களுக்கு எப்போது நியாயம் கிடைக்கும் என நகையை பறிகொடுத்தவர்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.