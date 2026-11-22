பஞ்சமி நிலங்களை மீட்க நடவடிக்கை என்ன: அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
பஞ்சமி நிலங்களை மீட்க நடவடிக்கை என்ன: அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
UPDATED : நவ 21, 2026 04:28 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:22 PM
மதுரை: பஞ்சமி நிலங்களை மீட்க மேற்கொண்ட நடவடிக்கை குறித்து தமிழக அரசு தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.
மதுரை பேரறிவாளன் தாக்கல் செய்த மனு:
மதுரை மாவட்டம் பேரையூர் அருகே சிலார்பட்டி, பெருங்காமநல்லுார், பெரியகட்டளை, லட்சுமிபுரம், அப்பக்கரையில் பஞ்சமி நிலங்கள் உள்ளன. இதுபோல் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள பஞ்சமி நிலங்களை ஆக்கிரமித்துள்ளவர்களை வெளியேற்ற வேண்டும். அந்நிலங்களை தகுதியான பட்டியல் சமூகத்தினரிடம் ஒப்படைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார். மேலுார் பகுதியில் பஞ்சமி நிலங்களை ஆக்கிரமித்துள்ளோர் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ள உத்தரவிடக்கோரி சசி என்பவர் மற்றொரு மனு தாக்கல் செய்தார்.
அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு:
தமிழகம் முழுவதும் பஞ்சமி நிலங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க அரசுக்கு இந்நீதிமன்றம் 2017 ல் உத்தரவிட்டது. தற்போது தமிழக அரசு தரப்பு‘இவ்விவகாரம் தொடர்பாக குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. குழு இன்னும் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கவில்லை’ என தெரிவித்தது. பஞ்சமி நிலங்களின் மொத்த பரப்பளவு, அந்நிலங்களை மீட்க மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள், ஏற்கனவே மீட்கப்பட்ட பஞ்சமி நிலங்கள் ஏதேனும் இருப்பின் அவை குறித்த விபரங்களை அறிக்கையாக தலைமைச் செயலர் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். விசாரணை டிச.7 க்கு ஒத்திவைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு உத்தரவிட்டனர்.