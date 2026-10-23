குழந்தையின் அழுகுரல் சொல்லும் சேதி என்ன: 'ஆப்' கண்டுபிடித்த மதுரை இளைஞர்
குழந்தையின் அழுகுரல் சொல்லும் சேதி என்ன: 'ஆப்' கண்டுபிடித்த மதுரை இளைஞர்
UPDATED : அக் 23, 2026 05:03 AM
ADDED : அக் 22, 2026 04:55 PM
மதுரை: குழந்தையின் அழுகுரலை பதிவு செய்து 'ஆப்' மூலம் கேட்டால் பசிக்காக அழுகிறதா, வேறு பிரச்னையா என்பதை குழந்தை குரல் மூலம் தெரிவிக்கும் 'சேவ் மாம் ஆப்' கண்டுபிடித்துள்ளார் மதுரையைச் சேர்ந்த 'சேவ் மாம்' அமைப்பு சி.இ.ஓ., செந்தில்குமார்.
அவர் கூறியதாவது:
கிராமம், மலைப்பகுதியில் வாழும் கர்ப்பிணிகளின் கருவில் உள்ள குழந்தையின் நிலையை அறிந்து கொள்வதற்காக 'சேவ் மாம்' திட்டம் துவங்கினோம். அதன் நீட்சியாக தற்போது குழந்தையின் அழுகுரலை வைத்து அது எதனால் அழுகிறது என்பதை கண்டறியும் செயலியை உருவாக்கியுள்ளோம். முதல் குழந்தை பிறக்கும் போது எப்படி வளர்க்க வேண்டும் எனத் தெரியாது. இந்த செயலி அதற்கு உதவுகிறது.
பசி, வலி, நாப்கினால் அசவுகரியம், உடல்நிலை சரியில்லாதது, துாக்கமின்மை போன்ற காரணங்களால் அழுத 40ஆயிரம் குழந்தைகளின் குரலை ஆராய்ச்சி செய்து செயலியாக்கியுள்ளோம்.
இந்த சாப்ட்வேரை 'பிரேஸ்லெட்' வடிவில் தாய் அணிந்து கொண்டால் குழந்தை அழும் போது 10 வினாடிகள் பதிவு செய்தால் போதும். பசியால் அழுகிறதா, எப்போது பால் கொடுப்பது, நாப்கின் மாற்றுவது என குழந்தை குரலில் தெரிவிக்கும். தாய்க்கும் துாக்கமின்மை, மனஅழுத்தம், சோர்வில் இருந்தால் தெரிவித்து உதவிபெற வழிகாட்டும் என்றார்.