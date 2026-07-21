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கட்டடமோ காலாவதி, கல்விக்கு என்ன வழி

கட்டடமோ காலாவதி, கல்விக்கு என்ன வழி

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:13 PM

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:11 PM

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UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:13 PM ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:11 PM

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சோழவந்தான்: ''சோழவந்தான் அருகே தேனுார் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளிக்கு புதிய கட்டடம் கட்ட வேண்டும்'' பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.

இங்கு பால்பண்ணை நிறுத்தம் அருகே அமைந்த ஊராட்சி பள்ளி நுாறாண்டுகளுக்கும் மேலாக ஓட்டுக் கட்டடத்தில் செயல்படுகிறது. ஏராளமான மாணவர்கள் படிப்பதால், போதிய இடம், கழிப்பறை வசதியின்றி மாணவர்கள் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே பொதுமக்கள் புதிய கட்டடம் அமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

சமூக ஆர்வலர் கணேஷ் கூறியதாவது: இப்பள்ளியில் போதிய இடம், காற்றோட்டம், கழிப்பறை வசதியின்றி மாணவர்கள் சிரமப் படுகின்றனர். இதனால் பெற்றோர் பலர் தங்கள் குழந்தைகளை இங்கு சேர்க்காமல், தனியார் பள்ளியில் படிக்க வைக்கின்றனர்.

இதனால் மாணவர் சேர்க்கை குறைந்து பள்ளியை மூடும் நிலை ஏற்படும். அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்தும் பதில் கிடைக்க வில்லை. ஒன்றிய அதிகாரிகள் புதிய கட்டடத்திற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.

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