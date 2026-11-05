கோயில் நிலங்களை பதிவு செய்வதற்கு தடை விதிப்பதில் அரசுக்கு என்ன பிரச்னை: உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி
கோயில் நிலங்களை பதிவு செய்வதற்கு தடை விதிப்பதில் அரசுக்கு என்ன பிரச்னை: உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி
ADDED : நவ 04, 2026 08:31 PM
மதுரை: கரூரில் கோயில் நிலங்களை பதிவு செய்ய தடை விதிப்பதில் அரசுக்கு என்ன பிரச்னை என உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
சேலம் ராதாகிருஷ்ணன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:
கரூர் கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் சுவாமி கோயில், புகழிமலை பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் உள்ளிட்ட 4 கோயில்களுக்கு சொந்தமான 3084.95 ஏக்கர் நிலங்கள் 15 கிராமங்களில் உள்ளன. இவற்றுக்கு தனிநபர்கள் பெயரில் 3390 ரயத்துவாரி பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டன. இந்நிலங்களுக்கு பத்திரப்பதிவு செய்ய ஏற்கனவே தடை விதிக்கப்பட்டது. அத்தடையை நீக்கி ஜூலை 9ல் தமிழக அரசு அரசாணை பிறப்பித்தது. ஆக்கிரமிப்பாளர்களின் நலனிற்காக தடையை நீக்கியது சட்டவிரோதம். அதை ரத்து செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
இதுபோல் சென்னை ரமேஷ், செங்கல்பட்டு மாவட்டம் நந்திவரம் பாஸ்கர் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு விசாரித்தது.
புகழிமலை கோயில் தரப்பு வழக்கறிஞர் ஸ்ரீராம்: மனுதாரர் மனுவில் முகாந்திரம் இல்லை. நிலங்கள் இனாமாக யாருக்கும் கொடுக்கப்படவில்லை. சட்டத்திற்குட்பட்டு பதியப்பட்டுள்ளது.
நீதிபதிகள்: கோயில் நிலங்கள் தவறாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அதை தடுக்கவே நீதிமன்றத்தை மனுதாரர் நாடியுள்ளார். அரசு தரப்பில் பதில்மனு தாக்கல் செய்ய அவகாசம் வழங்குகிறோம். விசாரணை நடைபெற்று தீர்ப்பு வழங்கப்படும். அதுவரை சம்பந்தப்பட்ட நிலங்களை பதிவு செய்ய வேண்டாம்.
கூடுதல் அட்வகேட் ஜெனரல் பாலசுப்பிரமணியன்: கோயில் நிலங்கள் பதிவு செய்யப்படவில்லை. பட்டா நிலங்கள் மட்டுமே பதிவுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன.
நீதிபதிகள்: சம்பந்தப்பட்ட நிலங்கள் கோயிலுக்கு சொந்தமானதா, ரயத்துவாரி பட்டா வழங்கியது செல்லுமா என்பது விசாரணைக்கு பின் முடிவு செய்யப்படும். முன்பு பதிவு செய்ய தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது அந்த தடை விலக்கப்பட்டு தினந்தோறும் நிலங்கள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. எனவே மனுதாரரின் மனுவில் முகாந்திரம் உள்ளதால் பத்திரப்பதிவுத்துறை சம்பந்தப்பட்ட நிலங்களை பதிவு செய்ய இடைக்கால தடை விதிக்கப்படுகிறது.
வழக்கறிஞர் ராகவாச்சாரி: 60 ஆண்டுகளாக அது எனது சொத்து. என்னுடைய சொத்தை பதிவு செய்யக்கூடாது என எப்படி சொல்லலாம்.
நீதிபதிகள்: யாருடைய சொத்தையும் பறிமுதல் செய்ய உத்தரவிடவில்லையே.
அரசு தரப்பு : 3600 விண்ணப்பங்கள் பதிவு செய்ய நிலுவையில் உள்ளதாக கூறுகின்றனர்.
மனுதாரர் தரப்பு: நிலுவையில் இல்லை. பதிவு செய்ய தயாராக உள்ளன. பதிவுக்கு நீதிமன்றம் தடை விதிக்கப்பட்டபின் அரசு அதை விலக்குவதற்கான காரணம் என்ன.
நீதிபதிகள்: கோயில் நிலம் என்று தெரியாமல் வாங்கும் மூன்றாம் நபர் நாளை கஷ்டப்படக் கூடாது என்பதற்காக சம்பந்தப்பட்ட நிலங்களை மட்டுமே பதிவு செய்ய வேண்டாம் என பத்திரப்பதிவு துறைக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கிறோம். அதற்காக அந்த துறையையே இழுத்து மூடச் சொல்லவில்லை. கோயில் சம்பந்தப்பட்ட நிலங்களை இப்போதைக்கு பதிவு செய்ய வேண்டாம் என உத்தரவிடுவதற்கு ஏன் அரசு தரப்பில் இவ்வளவு எதிர்ப்பும் ஆர்வமும் காட்டப்படுகிறது என எங்களுக்கு புரியவில்லை. பொதுமக்களின் நலனை பாதுகாக்க மட்டுமே முற்படுகிறோம். படிக்காத மற்றும் அப்பாவி நபர்கள் பிற்காலத்தில் துன்பத்திற்கு உள்ளாகக்கூடாது. நாளை அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டால் யார் பொறுப்பு. தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள்.
அரசு தரப்பு: ஒன்று மட்டும் உறுத்துகிறது. மனுதாரர் தரப்பில் 3 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட விண்ணப்பங்கள் நிலுவையில் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
நீதிபதிகள்: நிலுவையில் இல்லை. பதிவு செய்ய தயாராக உள்ளதாக தெரிவித்தனர். கோயில் நிலங்களை மீட்க அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் எவ்வித முயற்சியும் எப்படி எடுக்காமல் உள்ளனர் என எங்களுக்கு புரியவில்லை.
அனைத்திற்கும் கரூர் பேமஸ்
அரசு தரப்பு: 39 விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே அவ்வாறு உள்ளன. எவ்வித ஆதாரமும் இல்லாமல் எப்படி மனுதாரரால் குற்றாச்சாட்டை முன்வைக்க முடிந்தது.
நீதிபதிகள்: தடை உத்தரவு நீக்கப்பட்டது. ரயத்துவாரி பட்டா கொடுக்கப்பட்டது என நீங்களே ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். அனைத்தும் விசாரிக்கப்படும். அதுவரை வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட நிலங்களை பதிவு செய்ய இடைக்கால தடை விதிக்கப்படுகிறது. தடைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதில் அரசு இவ்வளவு ஆர்வமாக இருப்பது துரதிர்ஷ்டவசமானதும் ஆச்சரியமாகவும் உள்ளது.
வழக்கு இன்னும் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. எது சரி எது தவறு என்பதை நீதிமன்றம் விசாரிக்க வேண்டும். நவ.,24ல் அனைத்து தரப்புகளும் பதில்மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். கரூர் விஷயமாக தினமும் என்னென்ன நடக்கிறது என உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். அனைத்திற்கும் கரூர் பேமஸ் ஆகிவிட்டதாக தெரிகிறது.
இவ்வாறு தெரிவித்தனர்.