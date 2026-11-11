சந்தை திடலில் கழிவு நீருக்கு தீர்வு எப்போது

UPDATED : நவ 10, 2026 08:06 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:01 PM
உசிலம்பட்டி: உசிலம்பட்டி சந்தைக்குள் கழிவுநீர் தேங்குவதை கண்டும் காணாமல் செல்லும் அதிகாரிகளால் நிரந்தர தீர்வு கிடைக்காமல் உள்ளது.
உசிலம்பட்டி சந்தை திடலுக்குள் நுாலகம், ஒருங்கிணைந்த வேளாண்மை அலுவலகம், பூ, காய்கறி சந்தை முக்கியமாக எம்.எல்.ஏ., அலுவலகம் செல்லும் வழியில் மழைக்காலங்களில் மழைநீர் வெளியேற வழியின்றி தேங்குகிறது. அந்தப்பகுதியில் உள்ள சுகாதார பணியாளர்கள் குடியிருப்பு மட்டுமின்றி சந்தை, நுாலகத்திற்கு வருவோர் பாதிக்கின்றனர்.
விவசாயிகள் சப்கலெக்டர் தலைமையில் நடந்த விவசாயிகள் குறை தீர் கூட்டத்தில் தொடர்ந்து வலியுறுத்தியும் தீர்வு கிடைக்கவில்லை. உயரதிகாரிகள் இந்த வழியாக சென்றும் நிரந்தர தீர்வு காணாமல் உள்ளனர். மழைநீர் தேங்காமல் நிரந்தர தீர்வு காண அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.