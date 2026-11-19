ஜி.எஸ்.டி., மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாய விசாரணை எப்போது
ஜி.எஸ்.டி., மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாய விசாரணை எப்போது
UPDATED : நவ 18, 2026 06:45 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:42 PM
மதுரை: மதுரை ஜி.எஸ்.டி., மேல்முறையீட்டுத் தீர்ப்பாயத்தில் (ஜி.எஸ்.டி.ஏ.டி.,) வழக்கமான விசாரணைகள் தாமதமாவதால் 18 மாவட்டங்களைச்சேர்ந்த வரிசெலுத்துவோர் பாதிப்புக்குள்ளாகின்றனர் என தமிழ்நாடு தொழில் வர்த்தக சங்கத் தலைவர் ஜெகதீசன் தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது:
மதுரையில் 2024 ஜூலையில் ஜி.எஸ்.டி.ஏ.டி., மாநில அமர்வை மத்திய அரசு அமைத்தது. நவம்பரில் மதுரை முதல் கன்னியாகுமரி உட்பட 18 மாவட்டங்கள் மதுரை அமர்விற்கும் அதே அறிவிப்பில் கோவையில் நடைபெறும் கூடுதல் அமர்விற்கு 9 மாவட்டங்கள் ஒதுக்கப்பட்டன. 18 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த வரி செலுத்துவோர் சட்டத்தின்படி வழங்கப்பட்டுள்ள இரண்டாம் நிலை மேல்முறையீட்டு மதுரை அமர்வை எளிதில் அணுக முடியும்.
ஜி.எஸ்.டி.ஏ.டி., அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் மதுரை அமர்வின் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்டு பதிவு செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு வழக்குகளின் விவரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. வழக்குகள் பட்டியலிடப்படுவது குறித்த காலதாமதத்தால் மேல்முறையீடு தொடர்பாகச் செலுத்தப்பட்ட தொகை நீண்டகாலம் முடக்கப்படும் சூழலும் உருவாகிறது.
மதுரையில் முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு சீரான கால இடைவெளியில் விசாரணைக்கான அட்டவணையை அறிவித்தால் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள், வணிக நிறுவன பிரதிநிதிகள் வழக்கு தொடர்பான தயாரிப்புகளை திட்டமிட முடியும். மதுரை அமர்விற்கான நிரந்தரக் கட்டடம் இறுதி செய்வதற்கு கால அவகாசம் தேவைப்பட்டால் அரசு வளாகம் அல்லது தனியார் இடத்தில் இடைக்கால விசாரணை அமர்வுகளை நடத்த வேண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.