ஜி.எஸ்.டி., கவுன்சில் கூட்டம் நடத்துவது எப்போது

UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:24 PM
மதுரை: ஆண்டுக்கு ஒரு முறை ஜி.எஸ்.டி., கவுன்சில் கூட்டம் நடத்துவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்து ஓராண்டாகியும் கூட்டம் நடத்தவில்லை என தமிழ்நாடு உணவுப் பொருள் வியாபாரிகள் சங்கத்தினர் தெரிவித்தனர்.
சங்கத் தலைவர் வேல்சங்கர், ஆலோசகர் ஜெயப்பிரகாசம் கூறியதாவது:
பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கான வரி விகிதங்களைக் குறைப்பது குறித்து விவாதிக்க ஜி.எஸ்.டி., கவுன்சில் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை பிரத்யேகமாகக் கூடும் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீத்தாராமன் அறிவித்தார். ஜி.எஸ்.டி., 2.0 அறிவிக்கப்பட்டு ஓராண்டு கடந்துவிட்டது. வரி விகிதங்களைக் குறைப்பது, பிற சலுகைகளை வழங்குவது குறித்து விவாதிக்க ஜி.எஸ்.டி., கவுன்சில் கூட்டத்தை கூட்டி எங்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை பரிசீலிக்க வேண்டும்.
தினக்கூலி தொழிலாளர்கள் அரிசி, பருப்பு போன்ற அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களை அரை கிலோ, ஒரு கிலோ ‘பேக்கிங்’ ஆக வாங்குகின்றனர். 25 கிலோ, அதற்கு குறைவான எடையுள்ள உணவுப்பொருளை பேக்கிங் செய்து விற்றால் கூடுதலாக 5 சதவீத ஜி.எஸ்.டி., வரி செலுத்த வேண்டியுள்ளது. நடுத்தர வர்க்கத்தினரும் 25 கிலோ எடைக்கு மேல் உணவுப்பொருளை வாங்குவதில்லை என்பதால் கூடுதல் விலையால் நடுத்தர, ஏழை வர்க்கத்தினர் தான் பாதிக்கப்படுகின்றனர். எனவே ‘பேக்கிங்’ கிற்காக வரி என்பதை அகற்றி முழுமையான வரிவிலக்கு அளிக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.