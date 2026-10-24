தாமிரபரணி ‘லிப்ட் இரிகேஷன்’ திட்டம் செயல்படுவது எப்போது
தாமிரபரணி ‘லிப்ட் இரிகேஷன்’ திட்டம் செயல்படுவது எப்போது
UPDATED : அக் 23, 2026 08:32 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:28 PM
மதுரை: தெலுங்கானாவில் இருப்பதைப் போன்று தாமிரபரணி ஆற்றில் வீணாக கடலுக்கு செல்லும் நீரைத் தடுத்து ‘லிப்ட் இரிகேஷன்’ திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என மதுரையில் நடந்த தென்மாவட்ட விவசாயிகள் சங்க நிர்வாகக்குழு கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டது.
மாநிலத்துணைத் தலைவர் ராமமூர்த்தி தலைமை வகித்தார். பொதுச் செயலாளர் அர்ச்சுனன் பேசியதாவது:
முல்லைப்பெரியாறு அணை நீர்மட்டத்தை 142 அடியாக உயர்த்துவது, வைகை அணையை துார்வாருவது, காவிரி –வைகை– கிருதுமால் –குண்டாறு இணைப்பு கால்வாய் திட்டத்தை நிறைவேற்றுவது, விருதுநகர், தென்காசி, துாத்துக்குடியில் 40ஆயிரம் ஏக்கர் பாசனத்திற்கு பயன்படும் செண்பகவள்ளி தடுப்பணை உடைப்பை சீரமைப்பது போன்ற பணிகளுக்கு த.வெ.க., அரசு திட்டமிடவில்லை.
தெலுங்கானாவில் 1532 கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு கால்வாய் வெட்டி 19 இடங்களில் ‘லிப்ட் இரிகேஷன்’ முறையில் 140 டி.எம்.சி., தண்ணீரைத் தேக்கியுள்ளனர். இதன் மூலம் ஒருபோக சாகுபடியாக இருந்த 17 லட்சம் ஏக்கர் பரப்பு, 34 லட்சம் ஏக்கர் வீதம் இருபோக சாகுபடியாக மாறியுள்ளது.
தாமிரபரணியில் பருவமழை காலத்தில் வினாடிக்கு 2 லட்சம் கனஅடி தண்ணீர் வீணாக கடலுக்கு செல்கிறது. தாமிரபரணியில் இம்முறையில் ‘லிப்ட் இரிகேஷன்’ திட்டம் செயல்படுத்தி 25 மீட்டரில் நீர்த்தேக்கம் (ரிசர்வாயர்) உருவாக்கினால் ஒரு லட்சம் ஏக்கரில் பாசனம் செய்ய முடியும் என்றார்.