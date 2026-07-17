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/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ கைமாறி ஆக்கிரமிப்புக்குள்ளான பஞ்சமி நிலங்களை மீட்பது எப்போது: மதுரையில் 10 ஆயிரம் ஏக்கருக்கு விடியல் கிடைக்குமா?

கைமாறி ஆக்கிரமிப்புக்குள்ளான பஞ்சமி நிலங்களை மீட்பது எப்போது: மதுரையில் 10 ஆயிரம் ஏக்கருக்கு விடியல் கிடைக்குமா?

கைமாறி ஆக்கிரமிப்புக்குள்ளான பஞ்சமி நிலங்களை மீட்பது எப்போது: மதுரையில் 10 ஆயிரம் ஏக்கருக்கு விடியல் கிடைக்குமா?

ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:07 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:07 AM

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மதுரை: ''மதுரை மாவட்டத்தில் ஆங்கிலேயர் காலத்தில் தாழ்த்தப்பட்டோர் நலனுக்காக வழங்கப்பட்ட பஞ்சமி நிலங்களை மீட்க வேண்டும்'' என வலியுறுத்தி கலெக்டரிடம் மனு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆங்கிலேயர் காலத்தில் தாழ்த்தப்பட்டோர் மேம்பாட்டுக்காக அரசு நிலம் வழங்கியது. இதற்கு 'பஞ்சமர் நிலம்' என்று பெயர். காலப்போக்கில் இந்நிலம் பலரது கைக்கும் மாறியது. பல இடங்கள் ஆக்கிரமிப்புக்குள்ளாயின. நிலஉரிமையாளர்களின் வாரிசுகளுக்கு தங்களுக்கான நிலம் எதுவென்றுகூட தெரியாத நிலை உள்ளது. ஆனால் அரசு ஆவணங்களில் தெளிவாக உள்ளன.

மேலுார் தாலுகாவில் அதிகம் மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி மாவட்டங்கள் முன்பு ஒருங்கிணைந்த மதுரையாக இருந்தபோது 30 ஆயிரம் ஏக்கர் பஞ்சமி நிலங்களாக வழங்கப்பட்டுள்ளன. மதுரை மாவட்டத்தில் பெரியாறு கால்வாய் பாசனத்தின் கடை மடை பகுதியான மேலுார் தாலுகாவில் அதிகளவில் பஞ்சமி நிலம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு துவரங்குளம், கீரனுார், திருவாதவூர், பூஞ்சுத்தி, ஏ.வள்ளாலப்பட்டி, வாடிப்பட்டி தாலுகாவில் தாதம்பட்டி, முடுவார் பட்டி உட்பட பெரும்பாலான தாலுகாக்களில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு பஞ்சமி நிலமாக வழங்கியதை மீட்க வேண்டும் என அரசியல் கட்சிகள் பேசுகின்றனவே தவிர, அதற்கான முயற்சியை யாரும் எடுப்பதாக தெரியவில்லை.

மேலுார் தாலுகாவில் இரட்டைமலை சீனிவாசன் அறக்கட்டளை கல்வி, பஞ்சமிநிலம் மீட்புத் தலைவர் அழகர்சாம்பான் கூறியதாவது: தாழ்த்தப்பட்டோர் மேம்பாட்டுக்கு வழங்கிய நிலங்கள் இன்று ஆக்கிரமிப்பின் பிடியில் உள்ளன. மேலுார் தாலுகாவில் 2 ஆயிரம் ஏக்கருக்கு மேல் பஞ்சமி நிலம் உள்ளது. பல பஞ்சமி நிலங்கள், வடமாநிலத்தவர் நடத்தும் நிறுவனங்கள் கையில் சென்றுள்ளது. எங்கள் பகுதியில் 1930 முதல் 1942 வரை 65 ஏக்கர் நிலம் 20 பேருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இன்று அவை யார் யாருக்கோ விற்கப்பட்டு, ஆக்கிரமிப்பாக கட்டடங்கள், நிறுவனங்கள் உள்ளன.

மீண்டும் முதலில் இருந்தா... ஆனால் கிராம அடங்கல் உட்பட பதிவேடுகளில் இன்றும் பஞ்சமர் நிலம் என்றே உள்ளது. இவற்றை மீட்க 1975 முதல் போராடி வருகின்றனர். 2005 க்குப் பின்னர் தீவிரமாக முயற்சி எடுத்தும், நீதிமன்றங்களில் வழக்குகளும் தொடுக்கப்பட்டன. கிராம சபை கூட்டங்களில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. இதுதொடர்பான உயர்நீதி மன்ற வழக்குகளில் எதிர்த்தரப்பினர் ஆஜராகாததால், எக்ஸ்பார்ட்டி தீர்ப்பாக பஞ்சமர் நிலங்களை மீட்கலாம் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

அதன்பின்னரும் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக போராடியும், நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றி நிலங்களை மீட்க நடவடிக்கை இல்லை. மாவட்ட, மாநில அளவில் மனு கொடுத்தாலும், இத்தனை காலத்திற்குப் பின்னரும் மீண்டும் முதலில் இருந்தே என்பது போல எங்களை ஆர்.டி.ஓ., விசாரணைக்கு ஆஜராக அழைத்துள்ளனர். எப்போது விசாரணை முடிந்து பஞ்சமி நிலம் மீட்கப்படுமோ தெரியவில்லை என்றார்.

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