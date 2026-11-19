நுாலக கட்டடம் பழுது ஒப்பந்ததாரர் யார்: உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி
நுாலக கட்டடம் பழுது ஒப்பந்ததாரர் யார்: உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி
ADDED : நவ 18, 2026 09:55 PM
மதுரை: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பனைக்குளம் நுாலக கட்டடம் பழுதடைந்ததால் கட்டுமான பணியை மேற்கொண்ட ஒப்பந்ததாரர், பொறியாளர் விபரங்களை தமிழக அரசு தரப்பில் சமர்ப்பிக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது. மதுரை தீரன் திருமுருகன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பனைக்குளத்தில் அரசு கிளை நுாலகம் உள்ளது. இது 2006 ல் கட்டப்பட்டது. கூரை சேதமடைந்துள்ளது. சுவர்களில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. மழைநீர் புகுவதால் புத்தகங்கள் சேதமடைகின்றன. கட்டடத்தை ஆய்வு செய்ய வேண்டும். அடிப்படை வசதிகளுடன் புது கட்டடம் கட்ட வேண்டும். அதுவரை தற்காலிக கட்டடத்தில் செயல்பட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள பொதுநுாலகத்துறை இயக்குனர், கலெக்டருக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார். நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு: 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட நுாலகம் பழுதடைந்தது ஏன். இதுபோன்ற தரமற்ற கட்டுமான பணி இனி நடைபெறக்கூடாது. கட்டுமான பணியில் தவறு நடந்தால் சம்பந்தப்பட்ட பொறியாளர்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள் பொறுப்பேற்கும் வகையில் நடவடிக்கை இருக்க வேண்டும். தரமற்ற கட்டடங்களை கட்டுவோரை சிறைக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றனர்.
நுாலக கட்டுமான பணியை மேற்கொண்ட சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர், பொறியாளர் விபரங்களை தமிழக அரசு தரப்பில் டிச.1 ல் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்’ என நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.