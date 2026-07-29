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பவுர்ணமி கிரிவல நாளில் சிறப்பு பஸ்கள் இயங்குமா

பவுர்ணமி கிரிவல நாளில் சிறப்பு பஸ்கள் இயங்குமா

UPDATED : ஜூலை 27, 2026 07:00 PM

ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:21 PM

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UPDATED : ஜூலை 27, 2026 07:00 PM ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:21 PM

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திருப்பரங்குன்றம்: திருப்பரங்குன்றத்தில் ஆடி பவுர்ணமி நாளில் சிறப்பு டவுன் பஸ்கள் இயக்கவும், கிரிவல ரோட்டில் குடிநீர் வசதி ஏற்படுத்தவும் நடவடிக்கை தேவை.

திருப்பரங்குன்றத்தில் பவுர்ணமி தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கிரிவலம் செல்கின்றனர். கடந்த பவுர்ணமி நாளில் பக்தர்கள் மலை மேல் செல்லும் புதிய படிக்கட்டுகளில் அகல் விளக்குகளை ஏற்றி வழிபட்டனர். இந்த நாளில் கூடும் பக்தர்களுக்கு ஏற்ப குடிநீர் வசதி செய்யவில்லை.

கிரிவலத்திற்கென சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கவில்லை. வழக்கமான பஸ்களே வந்து சென்றன. இதனால் கிரிவலம் முடிந்து வீடு திரும்ப பஸ் ஸ்டாப் வந்த பக்தர்கள் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக காத்திருந்து பஸ்களில் சென்றனர். பஸ்கிடைக்காத பக்தர்கள் ஷேர் ஆட்டோக்களில் நெருக்கியடித்துச் சென்றனர்.

இன்று (ஜூலை 28) இரவு 7:33 முதல் நாளை இரவு 8:58 வரை பவுர்ணமி திதி உள்ளது. ஆடி பவுர்ணமி என்பதால் பக்தர்கள் அதிகளவில் கிரிவலத்தில் பங்கேற்பர். அதனால் இன்றும், நாளையும் திருப்பரங்குன்றத்தில் இருந்து பெரியார், மாட்டுத்தாவணி, ஆரப்பாளையம் உட்பட முக்கிய பஸ்ஸ்டாண்டுகளுக்கு சிறப்பு டவுன் பஸ்களை இயக்க வேண்டும். குடிநீர், தெருவிளக்கு வசதி, தீபம் ஏற்ற வசதி செய்து தரவேண்டும் என பக்தர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

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