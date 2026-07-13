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﻿ நீச்சல் குளம் அமைவது தாமதமாகுமா இடநெருக்கடியால் பணிகளில் தொய்வு

﻿ நீச்சல் குளம் அமைவது தாமதமாகுமா இடநெருக்கடியால் பணிகளில் தொய்வு

ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:37 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:37 AM

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மதுரை: மதுரை ரேஸ்கோர்ஸ் மைதானத்தில் ரூ.12.50 கோடியில் கட்டப்படும் சர்வதேச நீச்சல்குளம், இடநெருக்கடியால் பணி முடிவடைய தாமதமாகும் வாய்ப்புள்ளது.

மொத்தமுள்ள 14 ஏக்கரில் 400 மீட்டர் சிந்தடிக் டிராக், சர்வதேச ஹாக்கி, டிரையல் ஹாக்கி அரங்கு, ஜிம்னாஸ்டிக் அரங்கு, ஜிம் அகாடமி, கபடி, டென்னிஸ், பாட்மின்டன் அரங்குகள், இன்டோர் அரங்கு, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அரங்கு அமைக்கப்பட்டு இடம் முழுமையும் பயன்படுத்தப்பட்டு விட்டது.

தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் ஏற்கனவே இங்கு பள்ளி மாணவர்களுக்கான விளையாட்டு விடுதி செயல்படுகிறது. இந்த விடுதிக்கு அருகிலேயே மற்றொரு விளையாட்டு விடுதியும் கட்டப்பட்டு வருகிறது.

இதையொட்டி தான் ரூ.12.5 கோடி மதிப்பில் சர்வதேச நீச்சல்குளம் அமைக்கப்படுகிறது. கடந்த அக்டோபரில் பூமிபூஜையுடன் தொடங்கிய பணிகள் 2026 அக்டோபரில் முடிய வேண்டும்.

இங்கு 50 மீட்டர் நீச்சல்குளம், அதற்கான காலரி, 16 அடி ஆழ டைவிங் பலகையுடன் கூடிய தனி நீச்சல்குளம், அதற்கான காலரி, பம்பிங் ஸ்டேஷன் என மூன்று கட்டமாக பணிகள் நடக்க வேண்டும். இடம் சிறியதாக இருப்பதால் நீச்சல்குளங்கள் அமைக்க பள்ளம் தோண்டிய மண்ணை வேறிடத்தில் கொட்ட இடமில்லை. எனவே கான்கிரீட் பணிகள் முடியும் வரை அங்கேயே வைக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.

தற்போது இந்த மண் சமப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் இரண்டு குளங்களின் உட்பகுதியிலும் கான்கிரீட் பூச்சு முடிந்துள்ளது. 50 மீட்டர் குளத்திற்கான பார்வையாளர் காலரி பணி நடக்கிறது. டைவிங் பலகை பணி, பம்பிங் அறை அமைக்க வேண்டும். பம்பிங் அறை அமைப்பதற்கான இடத்துடன் காம்பவுண்ட் சுவர் முடிகிறது. அந்த இடத்தில் மண் இருப்பதால் உடனே பணியை தொடங்க முடியவில்லை. குறுகிய இடத்தில் பணிகள் மெதுவாக நடப்பதால் அக்டோபருக்குப் பதில் மேலும் 3 மாதங்களாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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