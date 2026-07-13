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/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/﻿ வறண்ட சாத்தையாறு அணைக்கு வாழ்வு கிடைக்குமா: துார் வாரவும், சுற்றுலா தலமாக்கவும் எதிர்பார்ப்பு

﻿ வறண்ட சாத்தையாறு அணைக்கு வாழ்வு கிடைக்குமா: துார் வாரவும், சுற்றுலா தலமாக்கவும் எதிர்பார்ப்பு

﻿ வறண்ட சாத்தையாறு அணைக்கு வாழ்வு கிடைக்குமா: துார் வாரவும், சுற்றுலா தலமாக்கவும் எதிர்பார்ப்பு

ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:38 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:38 AM

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பாலமேடு: 'பாலமேட்டில் வறண்டு வரும் சாத்தையாறு அணையை துார்வார வேண்டும். சுற்றுலா தலமாகவும் மாற்றலாம்' என்ற விவசாயிகளின் கால் நுாற்றாண்டு கனவு நனவாகுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

1965ல் காமராஜர் ஆட்சியில் கட்டிய மதுரை மாவட்டத்தின் ஒரே அணை. 98 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட இந்த அணைக்கு திண்டுக்கல் சிறுமலை ஓடைகளில் இருந்து நீர் வரத்து உள்ளது. 10 கண்மாய், 2000 ஏக்கர் நிலம் பாசன வசதி பெறுகின்றன. கொள்ளளவு 29 அடி. 11அடிக்கு மேல் மண் மேவி உள்ளதால் தண்ணீரை முழுமையாக சேமிக்க முடியவில்லை.

வறண்டு கிடந்த அணை 2018ல் கஜா புயலில் ஒரே நாளில் நிரம்பியது. 2020ல் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்த வரத்து ஓடைகளை துறை அதிகாரிகளுடன் விவசாயிகள் அகற்றி அணைக்கு நீரை கொண்டு வந்தனர். அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் அணைக்கு நீர்வரத்து, மறுகால் என பாசன வசதி கிடைத்தது. அணையை துார்வார விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். ஓராண்டுக்கும் மேலாக நீர் வரத்து இன்றி அணை வறண்டு உள்ளது. இதனைப் பயன்படுத்தி வண்டல் மண் எடுக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

வண்டல் மண் வளம் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் விவசாயிகளுக்கு மண் எடுக்க அனுமதித்தபோது 170 யூனிட் எடுத்து வயல்களில் கொட்டினேன். வளமான மண்ணால் நல்ல விளைச்சல் கிடைத்தது. அப்போது 10 ஆயிரம் யூனிட் மண் அள்ளப்பட்டது. தற்போது ஒரு லட்சம் யூனிட்டுக்கு மேல் வண்டல் மண் உள்ளது. அனுமதி வழங்கினால் விவசாயிகள் பயன் பெறுவர், நிலங்கள் வளமாகும். தற்போது இருப்பில் உள்ள தண்ணீர் கால்நடைகளுக்கும், வன விலங்குகளுக்கும் கூட போதுமானது இல்லை. - சின்னவீரன் விவசாயி வருவாய் பெறலாம் அணையை துார்வாரினால் 100 கிராமம், ஒரு லட்சம் மக்கள் பயன்பெறுவர். மதுரை கலெக்டராக இருந்த சகாயம் அணையை சுற்றுலாத்தலமாக்க ரூ.20 கோடி நிதிக்கு பரிந்துரைத்தார். எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. தி.மு.க., ஆட்சியில் வகுத்து மலைக்கு மற்றொருபுறம் ரூ.100 கோடியில் ஜல்லிக்கட்டு மைதானம், ரூ.20 கோடியில் தமிழ் கலைக்கூடம், ரூ.3 கோடியில் மினி ஸ்டேடியம் என ஏற்பாடு செய்துள்ளனர். அரசு அணையை துார்வாருவதுடன், சுற்றுலா தலமாக்கினால் வருவாய் கிடைக்கும். -செந்தில்குமார் வீ தி லீடர் உறுப்பினர்


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