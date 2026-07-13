காத்திருக்கும் ரப்பர் குஷன்கள்: கிரீன் சிக்னல் காட்டுமா ரயில்வே
காத்திருக்கும் ரப்பர் குஷன்கள்: கிரீன் சிக்னல் காட்டுமா ரயில்வே
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 08:13 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:10 PM
மதுரை: மதுரை மேல அனுப்பானடி, சிந்தாமணி, கீரைத்துரை உள்பட ரயில்வே லெவல் கிராசிங்குகளில் அமைக்கப்படும் 'ரப்பர் குஷன்'கள் நீண்ட நாட்களாக ரோட்டோரம் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர வேண்டும் என, பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
மேல அனுப்பானடி, சிந்தாமணி வழியாக தினமும் பலஆயிரம் வாகனங்கள் செல்கின்றன. இங்குள்ள ரயில்வே கேட்டை கடந்து செல்லும்போது தண்டவாளங்களின் இடையிலுள்ள பள்ளத்தில் சிக்கி வாகனங்கள் அவதிப்படுகின்றன. லெவல் கிராசிங்கில் தண்டவாளமும் ரோடும் இணையும் பகுதியில் அமைக்கப்படும் சிமென்ட் கான்கிரீட் அல்லது தார் ரோடுகளில், அதிர்வுகள் காரணமாக மேடு பள்ளங்கள் ஏற்பட்டு, வாகனங்கள் குலுங்கும். இதைத் தவிர்க்க, அதிவேக அழுத்தம் தாங்கும் ரப்பர் குஷன்கள் பொருத்தப்படுகின்றன. இதனால் ரோடும் தண்டவாளமும் ஒரே மட்டத்தில் இருப்பதால், வாகனங்கள் அதிர்வின்றி செல்ல முடியும்.
இந்த ரப்பர் குஷன்கள் அமைப்பதால் ரயில்வேக்கு பராமரிப்பு செலவு குறைவு. இவை 'ரெடிமேட் பிளாக்'குகளாக கிடைப்பதால் சிலமணி நேரங்களிலேயே பொருத்தி போக்குவரத்தை நடத்தலாம். இந்த ரப்பர் குஷன்கள் மேல அனுப்பானடி, சிந்தாமணி உள்ளிட்ட லெவல் கிராசிங்குகளில் அமைப்பதற்காக கொண்டு வரப்பட்டன. நீண்டகாலமாக அவை ரோட்டோரம் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதனால் விலை மதிப்புள்ள ரயில்வே பொருட்கள் வீணாவதுடன், பணிகளும் முடங்குகிறது. இது அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தை காட்டுவதாக உள்ளது. பல கோடி மதிப்பில் திட்டங்களை அறிவிக்கும் ரயில்வே நிர்வாகம், லெவல் கிராசிங்கில் ரப்பர் குஷன்களை அமைக்க 'கிரீன் சிக்னல்' காட்டுமா என பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
அவர்கள் கூறுகையில், ''லெவல் கிராசிங்கில் தண்டவாளங்களுக்கு இடையே மேடு பள்ளமாக இருப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் தடுமாறி விழுகின்றனர். இதற்கான குஷன்கள் இருந்தும் அமைக்காமல் வீணடிக்கின்றனர். அவற்றை சமூக விரோதிகள் திருடிச் செல்லும் அபாயம் உள்ளது'' என்றனர்.
அதிகாரிகள் கூறுகையில், ''மதுரைக் கோட்டத்தின் 420 லெவல் கிராசிங்குகளில் தேர்ந்தெடுத்த இடங்களில் இந்த குஷன்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. இப்போது வரை 30 இடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கூடுதலாக 55 லெவல் கிராசிங்குகளில் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. மற்ற பகுதிகளில் விரைவில் பணி துவங்கும்'' என்றனர்.