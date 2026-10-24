டிரான்ஸ்பார்மரை பழுதுநீக்க எங்களிடம் சொல்வதா: விவசாயிகள் அதிருப்தி
டிரான்ஸ்பார்மரை பழுதுநீக்க எங்களிடம் சொல்வதா: விவசாயிகள் அதிருப்தி
ADDED : அக் 23, 2026 08:09 PM
மதுரை: மின்வாரியத்தின் டிரான்ஸ்பார்மரை பழுதுநீக்கம் செய்ய விவசாயிகளிடம் சொல்வதா என மதுரையில் நடந்த குறைதீர் கூட்டத்தில், விவசாயிகள் கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணாவிடம் கேள்வியெழுப்பினர்.
மதுரையில் இன்று (அக்.,23) நடந்த விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் கூட்டத்தில், திருமங்கலம் பிரதான கால்வாய் நீரினைப் பயன்படுத்துவோர் சங்கத் தலைவர் பகவான் பேசியதாவது:
மதுரை செல்லம்பட்டி கோயிலாங்குளம் கிராமத்தில் உள்ள டிரான்ஸ்பார்மர் இடி விழுந்து பழுதடைந்தது. செக்கானுாரணி மின்வாரிய அலுவலகத்தில் தெரிவித்தும் 5 நாட்கள் வரை நடவடிக்கை இல்லை. அரசு சர்வீஸ் சென்டரில் கொடுத்தால் ஒரு மாதமாகும்; தனக்கன்குளத்தில் உள்ள தனியார் கடையில், விவசாயிகளின் செலவில் ‛காயிலை’ மாற்ற மின் ஊழியர்கள் ஆலோசனை வழங்கினர். காயில் மாற்றுவது, லேபர் வேலை சேர்த்து ரூ.40ஆயிரம் கேட்டதால் விவசாய கிணறு வைத்துள்ள 20 விவசாயிகள் தலா ரூ.2000 வசூலித்து பழுதுநீக்க செலவுக்கு கொடுக்க தயாராக உள்ளோம்.
நகர்ப்புறங்களில் இதே பிரச்னை என்றால் ஒரே நாளில் சரிசெய்யப்படுகிறது. கிராமப்புறங்களில் கிணற்று வரி என்ற பெயரில் பணம் வசூலித்து செலவு செய்கிறோம். அருகிலுள்ள ஜோதிர்மாணிக்கம் ஊராட்சிப் பள்ளியில் மின்விநியோகம் இல்லாததால் கழிப்பறைக்கு தண்ணீரின்றி மாணவிகளும் ஆசிரியயைகளும் கண்மாய்க்குச் செல்கின்றனர் என்றார்.
தமிழ்நாடு அனைத்து விவசாய சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்பு குழு மாநில கவுரவத் தலைவர் ராமன் பேசியதாவது: சிறப்பு தட்கல் முறையில் தமிழகம் முழுக்க 10ஆயிரம் விவசாயிகள், மின்இணைப்பு பெற தலா ரூ.3 லட்சம் முதல் ரூ.4 லட்சம் வரை அரசுக்கு கட்டணம் செலுத்தி ஓராண்டாகிறது.
இணைப்பு கிடைத்துவிடும் என்ற நம்பிக்கையில் ‘போர்வெல்’ அமைத்த நிலையில் பைப்கள் துார்ந்துபோகும் நிலையில் உள்ளது என்றார்.
மின்வாரிய உதவி செயற்பொறியாளர் அனிதா மரகதவள்ளி பேசுகையில் ‘‘அதிகளவு லோடு பயன்படுத்தியதால் டிரான்ஸ்பார்மர் பழுதடைந்தது. காயில் மாற்றுவதற்கு விவசாயிகள் செலவு செய்ய வேண்டாம்’’ என்றார்.