﻿ கந்துவட்டி கொடுமையால் விஷமருந்தி பெண் தற்கொலை

ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:12 AM
மதுரை: மதுரை செல்லுார் கீழத்தோப்பைச் சேர்ந்தவர் ராஜாராம். மாட்டுத்தாவணி காய்கறி சந்தை தொழிலாளி. இவரது மனைவி பிரேமா. மீனாட்சி கோவில் பகுதி கடை ஒன்றில் வேலை செய்கிறார். இரு மகள்கள், ஒரு மகன் உள்ளனர்.
கடந்த, 2021ம் ஆண்டு மகளுக்கு திருமணம் நடந்தது. இதற்காக பிரேமா தன் தோழியான மதுரை சிக்கந்தர் சாவடி கலையரசியிடம், 2 லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கினார். 1.50 லட்சம் ரூபாய் வட்டி, அசல் செலுத்திய நிலையில், வட்டியை தொடர்ந்து செலுத்த முடியவில்லை.
இதையடுத்து, கடனை அடைக்கவும், குடும்ப செலவுக்காகவும் திருப்பதி, பகவதி, அங்கம்மாள் ஆகியோரிடம் கலையரசி, பிரேமாவுக்கு, 2 லட்சம் ரூபாயை வட்டிக்கு கடனாக வாங்கிக்கொடுத்தார்.
திருப்பதி, 'கூடுதல் வட்டி கட்டவில்லை என்றால், சேலையை உருவி அடிப்பேன்' எனவும், கலையரசி, 'இந்த பொழப்புக்கு மருந்து குடிச்சு சாவு' எனவும் திட்டியதாக கூறப்படுகிறது.
இதில் மனமுடைந்த பிரேமா, அங்கேயே மூட்டை பூச்சி மருந்தை குடித்தார். தகவல் அறிந்த உறவினர்கள், பிரேமாவை அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
தொடர் சிகிச்சையில் இருந்த பிரேமா, நேற்று இறந்தார்.
திருப்பதி, கலையரசி, பகவதி, அங்கம்மாளை கைது செய்ய வேண்டும் எனக்கூறி, பிரேமாவின் உறவினர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.