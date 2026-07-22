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﻿ மதுரையில் கந்துவட்டி கொடுமையால் பெண் தற்கொலை  4 பேர் மீது வழக்கு  பெண் கைது

﻿ மதுரையில் கந்துவட்டி கொடுமையால் பெண் தற்கொலை  4 பேர் மீது வழக்கு  பெண் கைது

ADDED : ஜூலை 22, 2026 02:55 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 02:55 AM

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மதுரை: மதுரையில் கடையில் பணிபுரியும் பிரேமாவிற்கு 36, கொடுத்த கடனை வட்டியுடன் வசூலிக்க, அடுத்தடுத்து மூவரிடம் கடன் வாங்கிக் கொடுத்து தற்கொலைக்கு துாண்டிய சிக்கந்தர்சாவடி கலையரசி 40, கைது செய்யப்பட்டார். நால்வர் மீது கந்துவட்டி வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

மதுரை செல்லுார் கீழத்தோப்பைச் சேர்ந்தவர் ராஜாராம். மாட்டுத்தாவணி காய்கறி சந்தை கூலித்தொழிலாளி. இவரது மனைவி பிரேமா. மீனாட்சி கோயில் பகுதி கடை ஒன்றில் வேலை செய்கிறார். இரு மகள்கள், ஒரு மகன் உள்ளனர். 2021ம் ஆண்டு மகளுக்கு திருமணம் நடந்தது.

இதற்காக பிரேமா தன் தோழியான மதுரை சிக்கந்தர் சாவடி கலை என்ற கலையரசியிடம் ரூ.2 லட்சம் கடன் வாங்கினார். வட்டியாக மாதம் ரூ.8 ஆயிரம் செலுத்தி வந்தார். ரூ.1.50 லட்சம் வட்டி, அசல் செலுத்திய நிலையில், உடல்நலக்குறைவால் வேலைக்கு செல்ல முடியாததால் வட்டியை தொடர்ந்து செலுத்தவில்லை. அடிக்கடி வட்டி கேட்டு கலையரசி தொந்தரவு செய்தார்.

கடனை அடைக்க கடன் இந்நிலையில் பகவதி, அங்கம்மாள் என்பவர்களை பிரேமாவிடம் அறிமுகப்படுத்திய கலையரசி, 'இவர்கள் வட்டிக்கு கடன் தருவார்கள். உனக்கு ரூ.50 ஆயிரம் கடன் தருவார்கள். அதை நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன். நீ தர வேண்டிய கடனில் இருந்து கழித்துக்கொள்கிறேன்' எனக்கூறி பணத்தை பெற்றுக்கொண்டார். பகவதி, அங்கம்மாளிடம் வாங்கிய கடனை பிரேமாவால் அடைக்க முடியாததால் இருவரும் அடிக்கடி பணம் கேட்டு தொந்தரவு செய்தனர்.

இதுகுறித்து கலையரசியிடம் பிரேமா கூறினார். அவர்களது கடனை அடைக்கவும், குடும்ப செலவுக்காகவும் திருப்பதி என்பவரிடம் ரூ.2 லட்சம் 4 சதவீத வட்டிக்கு கலையரசி கடனாக வாங்கிக்கொடுத்தார். இதை வைத்து பகவதி, அங்கம்மாளின் கடனை பிரேமா அடைத்தார். திருப்பதியிடம் வாங்கிய கடனுக்கு 2 மாதம் வட்டி செலுத்திய நிலையில், ஜூலை 13 ல் பிரேமா வேலை செய்யும் இடத்திற்கு வந்த திருப்பதி, 'கலையரசி 10 சதவீத வட்டி வாங்கித்தருகிறேன் என்றுக்கூறி உனக்கு கடன் வாங்கிக் கொடுத்தார். ஆனால் நீ 4 சதவீத வட்டி செலுத்துகிறாயே' என வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். இதுகுறித்து போனில் கலையரசியிடம் பிரேமா கேட்க, இருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

தற்கொலைக்கு துாண்டுதல் அதேநேரம் திருப்பதி, 'கூடுதல் வட்டி கட்டவில்லை என்றால் சேலையை உருவி அடிப்பேன்' என்று மிரட்டினார். கலையரசியும், 'இந்த பொழப்புக்கு மருந்து குடிச்சு சாவு' என திட்ட, மனமுடைந்த பிரேமா அங்கேயே மூட்டை பூச்சி மருந்தை குடித்தார்.

தகவல் அறிந்து வந்த பிரேமா குடும்பத்தினர் அவரை அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். தொடர் சிகிச்சையில் இருந்த பிரேமா, நேற்று இறந்தார். திருப்பதி, கலையரசி, பகவதி, அங்கம்மாளை கைது செய்ய வேண்டும் எனக்கூறி உறவினர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். போலீசார் சமரசம் செய்தனர்.

போலீசார் மெத்தனம் உறவினர்கள் கூறியதாவது: பிரேமாவை மருத்துவமனையில் சேர்த்த போது கலையரசியும் உடன் வந்து, 'அட்டென்டர்' என்றுக்கூறி தன் அலைபேசியை கொடுத்து, அவ்வப்போது நர்ஸ் உள்ளிட்டோரை தொடர்பு கொண்டு பிரேமாவின் உடல்நலம் குறித்து விசாரித்துள்ளார். விளக்குத்துாண் போலீசில் தகவல் தெரிவித்தும் மெத்தனமாக இருந்தனர்.

கலையரசி உள்ளிட்டோரிடம் விசாரிக்கவில்லை. கமிஷனரிடம் நேரில் புகார் அளித்த பிறகே ஜூலை 19ல் கந்துவட்டி வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. கலையரசியை கைது செய்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர். மற்ற மூவரையும் கைது செய்யும் வரை போராட்டம் தொடரும் என்றனர்.

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