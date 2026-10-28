/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/பெண் உயிரிழப்பு
UPDATED : அக் 28, 2026 12:44 AM
ADDED : அக் 28, 2026 12:44 AM
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திருமங்கலம்: திருமங்கலம் கீழ உரப்பனுார் இந்திரா காலனியை சேர்ந்த சோமசுந்தரவேல் மனைவி ஜெயலட்சுமி 48. இவர்களது மகன் சுந்தர பிரகாஷ் 31, தனியார் மருத்துவமனையில் செக்யூரிட்டியாக வேலை செய்து வருகிறார். ஜெயலட்சுமிக்கும், மகன் சுந்தர பிரகாசுக்கும் இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. நேற்று ஜெயலட்சுமி வீட்டில் மயங்கி கிடந்துள்ளார்.
மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்ற போது அவர் இறந்து விட்டதாக டாக்டர்கள் தெரிவித்தனர். மகன் தாக்கியதால் ஜெயலட்சுமி இறந்தாரா அல்லது இயற்கை மரணமா என்பது குறித்து விசாரிக்கும் போலீசார், தலைமறைவாக உள்ள சுந்தரபிரகாசை தேடி வருகின்றனர்.