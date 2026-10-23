﻿ கடனை திருப்பி கேட்ட பெண் கொலை

ADDED : செப் 26, 2026 05:07 AM
திருச்சி: திருச்சி மாவட்டம், கீரம்பூரைச் சேர்ந்த சுகன்யா 35, கணவரை பிரிந்து பெற்றோர் வீட்டில் வசித்தார். வட்டிக்கு பணம் கொடுக்கும் தொழில் செய்து வந்தார்.
செப்., 20ம் தேதி சுகன்யா மாயமானது குறித்து, தந்தை, துறையூர் போலீசில் புகார் அளித்தார். நேற்று முன்தினம் இரவு, கரட்டாம்பட்டி அருகே பாலத்தின் அடியில் சுகன்யாவின் சடலத்தை புலிவலம் போலீசார் மீட்டு, விசாரணை நடத்தினர்.
அதில், கண்ணனுார் சமத்துவபுரத்தைச் சேர்ந்த சுமதி - துரைராஜ் தம்பதி வீட்டிற்கு கடன் வசூலிக்க சென்ற சுகன்யாவின் கழுத்தை நெரித்து அவர்கள் கொலை செய்து, பாலம் அடியில் வீசிவிட்டுச் சென்றது தெரிந்தது.
இதையடுத்து, சுமதி, துரைராஜ் ஆகிய இரு வரையும் புலிவலம் போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், தம்பதியின் மகன் விஜய்க்கு, 20, இந்த கொலையில் தொடர்பு உள்ளதா எனவும் விசாரித்து வருகின்றனர்.