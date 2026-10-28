'மன அழுத்தத்தை சமாளிக்க யோகா’: வணிகவரி கமிஷனர் யோசனை
'மன அழுத்தத்தை சமாளிக்க யோகா’: வணிகவரி கமிஷனர் யோசனை
ADDED : அக் 27, 2026 06:17 PM
மதுரை: மனஅழுத்தத்தை சமாளிக்க யோகா அவசியம். பணியாற்றுவதற்கான மன வலிமையையும் கர்ம யோகா வழங்குகிறது என மதுரையில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி வருமான வரி முதன்மை தலைமை கமிஷனர் சுனில் பாஜ்பாய் பேசினார்.
வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள், பணியாளர்களின் மன அழுத்தத்தை குறைத்து, பணித்திறனை மேம்படுத்தும் நோக்கில், பயிற்சி முகாம் இன்று (அக்.,27) நடந்தது. மதுரை லேடி டோக் கல்லுாரியில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு மதுரை தலைமை கமிஷனர் ஸ்ரீலேகா, முதன்மை கமிஷனர் விவேகானந்தா, சென்னை வருமான வரி கமிஷனர் (நிர்வாகம்) கருப்பசாமி முன்னிலை வகித்தனர்.
இதில் 'கர்ம யோகா – மன அழுத்தமில்லா பணிச்சூழலுக்கான கட்டமைப்பு' என்ற தலைப்பில் சுனில் பாஜ்பாய் பேசியதாவது: மன அழுத்தத்தை சமாளிக்க யோகா அவசியம். தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால், அலுவலகங்களுக்கு மக்கள் வருவது குறைந்துள்ளது. இச்சூழலில் ஊழியர்களுக்கு மன வலிமையையும் கர்ம யோகா வழங்குகிறது.
உடல்நலம், பணம், உறவுகள், இலக்குகள் என வாழ்க்கையின் பல்வேறு அம்சங்கள் பிரச்னைகளை ஏற்படுத்தலாம். அவற்றை சமாளிப்பதுடன், ஏமாற்றங்களையும் பொறுமையுடன் எதிர்கொள்ள வேண்டும். பகவத் கீதையின்படி, செயல்களில் திறமையுடன் ஈடுபடுவதே யோகம். பிறரிடம் அன்புடன் நடந்துகொள்வது அவசியம் என்றார்.