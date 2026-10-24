விஜயைவிட யோகிபாபுக்கு கூட்டம் அதிகம் வரும்: செல்லுார் ராஜூ நக்கல்
விஜயைவிட யோகிபாபுக்கு கூட்டம் அதிகம் வரும்: செல்லுார் ராஜூ நக்கல்
UPDATED : அக் 17, 2026 04:50 PM
ADDED : அக் 17, 2026 04:46 PM
மதுரை: ‘‘யோகி பாபு வருகிறார் என்று சொன்னால் கூட விஜய்க்கு கூடும் கூட்டத்தை விட அதிகமாக வரும்’’ என அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் செல்லுார் ராஜூ கூறினார்.
மதுரையில் அவர் கூறியதாவது:
த.வெ.க., நிர்வாகியிடமிருந்து ரூ.பல கோடி மதிப்பிலான போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. தனது கட்சி நிர்வாகி என்பதால் த.வெ.க., அரசு அவரை முதலில் விட்டுவிட்டது. மத்திய புலனாய்வுத்துறை விசாரணையில் தான் இந்த விஷயம் வெளியே வந்துள்ளது. இது ஒரு சாம்பிள் மட்டுமே. இதே போல் நிறைய இருக்கும்.
எம்.ஜி.ஆரின் தொண்டர்களை அழைப்பதற்கு த.வெ.க.,வுக்கு தகுதி கிடையாது. மார்க்கெட்டில் த.வெ.க., விலை போகாததால் தான், அ.தி.மு.க.,வை வைத்து தங்களை வளர்க்க பார்க்கிறார்கள். உண்மையான தொண்டர்கள் அ.தி.மு.க.,வில்தான் உள்ளனர். அ.தி.மு.க., மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும். த.வெ.க., சாயம் வெளுத்து விடும்.
யோகி பாபு வருகிறார் என்று சொன்னால் கூட அவ்வளவு கூட்டம் வரும். விஜய்க்கு கூடும் கூட்டத்தை விட அதிகமாக வரும். ரூ.35க்கு மின்சாரம் வாங்குவதில் இருந்தே இவர்கள் எவ்வளவு நிர்வாக திறனற்றவர்கள் எனத்தெரிகிறது. நிர்வாக திறனில் த.வெ.க., அரசு பூஜ்யம். அ.தி.மு.க.,வை இழிவாக பேசுவதை முதல்வர் விஜய் இதோடு நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அ.தி.மு.க., ஒரு ஆலமரம். உதிரும் சில இலைகளை பற்றி எங்களுக்கு கவலையில்லை. இவ்வாறு கூறினார்.