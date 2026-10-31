நொடிகளை வீணாக்காமல் பக்கவாதத்தை வெல்லலாம்

UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 07:14 PM
மூளைக்குச் செல்லும் ரத்தக்குழாயில் திடீர் அடைப்போ அல்லது ரத்தக்கசிவோ ஏற்பட்டு மூளையின் செயல்பாடும் ரத்தஓட்டமும் பாதிக்கப்படும்போது பக்கவாதம் (ஸ்ட்ரோக்) ஏற்படுகிறது.
பெரும்பாலானோருக்கு ‘இஸ்கிமிக்’ எனப்படும் ரத்தக்குழாய் அடைப்பினால் பக்கவாதம் உண்டாகிறது. அடுத்ததாக ‘ஹெமராஜிக்’ எனப்படும் ரத்தக்கசிவால் உண்டாகிறது.
இதைப் புரிந்துகொள்வதற்கு ஒரு வயலை நினைத்துக்கொள்வோம். வயலில் பயிர்கள் செழித்து வளர்ந்துகொண்டிருக்கின்றன. அவற்றுக்குத் தேவையான நீர் குழாய் வழியாகப் பாய்ச்சப்படுகிறது. திடீரென்று அந்தக் குழாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டால் பயிர்கள் வாடத் தொடங்கும். அடைப்பை விரைவாக நீக்கி தண்ணீர் பாய்ச்சினால் பயிர்களைக் காப்பாற்றலாம். மூளையிலும் இதே நிலைதான்.
பொன்னான நேரம்:
பக்கவாத சிகிச்சையில் ஒவ்வொரு நிமிடமும் முக்கியமானது. அடைப்பினால் ஒவ்வொரு நிமிடமும் குறைந்தது 19 லட்சம் நரம்பு அணுக்கள் அழியக்கூடும். எனவே 'காலம் என்பது மூளை' என்கின்றனர் டாக்டர்கள். பக்கவாத அறிகுறிகள் தொடங்கியது முதல் நான்கரை மணி நேரத்திற்குள் ‘டெனெக்டெப்ளேஸ்’ அல்லது ‘அல்டிப்ளேஸ்’ போன்ற ரத்தக்கட்டியைக் கரைக்கும் மருந்துகளை வழங்கலாம்.
பெரிய ரத்தக்குழாய் அடைப்புகளுக்கு 6 முதல் 24 மணி நேரத்திற்குள் (மெக்கானிக்கல் த்ராம்பெக்டமி) சிறப்புக் கருவி மூலம் ரத்தக்கட்டியை அகற்றி ரத்த ஓட்டத்தை மீட்கலாம்.
அறிகுறிகள் என்ன:
முகத்தின் ஒரு பக்கம் திடீரென்று கோணலாகுதல், ஒரு கை பலவீனமடைந்து கீழே தாழ்தல், பேச்சு குழறுதல் அல்லது புரிந்துகொள்வதில் சிரமம் தென்பட்டால் உடனடியாக அவசர மருத்துவ உதவியை நாட வேண்டும். பக்கவாதம் வராமல் தடுப்பதற்கு உயர் ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை நோய், கொலஸ்ட்ராலை முறையாகக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். புகைப்பழக்கத்தை கைவிட்டு உடல் எடையை பராமரிக்க வேண்டும். சமச்சீரான உணவு, உடற்பயிற்சிடன் டாக்டர் பரிந்துரைத்த மருந்துகளைத் தவறாமல் எடுக்க வேண்டும். அறிகுறி வந்தால் நொடிகளைக்கூட வீணாக்காதீர்கள். விரைவான சிகிச்சை உயிரைக் காக்கும்; மூளையின் செயல்திறனைப் பாதுகாக்கும்.
– டாக்டர் எஸ். மீனாட்சி சுந்தரம்
மூத்த நரம்பியல் சிகிச்சை நிபுணர்,
அப்போலோ சிறப்பு மருத்துவமனை,
மதுரை.