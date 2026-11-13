வாலிபரை கத்தியால் குத்தி செயின் பறிப்பு 4 பேர் கொண்ட கும்பல் வெறிச்செயல்
வாலிபரை கத்தியால் குத்தி செயின் பறிப்பு 4 பேர் கொண்ட கும்பல் வெறிச்செயல்
ADDED : நவ 05, 2026 06:29 PM
மயிலாடுதுறை: சீர்காழி அருகே இறால் பண்ணை டெக்னீஷியனை கத்தியால் குத்தி 2 சவரன் செயினை பறித்து சென்ற 4 பேர் கொண்ட கும்பலை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
கடலுார் மாவட்டம், நெய்வேலி திடீர்குப்பம் பகுதியை சேர்ந்தவர் மகேந்திரன் மகன் வினோத், 28; இறால் பண்ணையில் டெக்னீஷியனாக உள்ளார். இன்று (நவ.,5) சிதம்பரத்திலிருந்து பழையபாளையம் பகுதியில் உள்ள இறால் பண்ணைக்கு பைக்கில் சென்றார். கொடக்காரமூலை பாலக்காடு என்ற இடத்தில் சென்றபோது, 2 பைக்கில் பின்தொடர்ந்து வந்த 4 பேர், வினோத்தை வழிமறித்து வயிறு, கழுத்தில் கத்தியால் குத்திவிட்டு, அவர் அணிந்திருந்த 2 சவரன் தங்க செயினை பறித்துக் கொண்டு தப்பி சென்றனர். காயமடைந்த வினோத்தை அந்த வழியாக வந்தவர்கள் மீட்டு, சீர்காழி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
தகவலறிந்த புதுப்பட்டினம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, வாலிபரிடம் வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட 4 பேரை தேடி வருகின்றனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.