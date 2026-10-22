ஆன்லைனில் போதை மாத்திரைகள் வாங்கிய கல்லுாரி மாணவர் உள்ளிட்ட 4 பேர் கைது
ஆன்லைனில் போதை மாத்திரைகள் வாங்கிய கல்லுாரி மாணவர் உள்ளிட்ட 4 பேர் கைது
UPDATED : அக் 22, 2026 01:31 AM
ADDED : அக் 22, 2026 01:27 AM
மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை மாவட்டம், செம்பனார் கோவில் பகுதிக்கு கூரியரில் போதைக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய வலி நிவாரணி மாத்திரை கடத்தப்படுவதாக தனிப்பிரிவு போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது. இதையடுத்து, மாவட்ட தனிப்படை போலீசார் கூரியர் டெலிவரி செய்யும் போது அதை வாங்கிய வாலிபரை கையும் களவுமாக பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அந்த வாலிபர், தஞ்சாவூர் விவேகானந்தர் நகரை சேர்ந்த ராஜா மகன் பிரஜேஷ், 19; என்பதும், மயிலாடுதுறை மாவட்டம் செம்பனார் கோவில் பரசலூரில் உறவினர் வீட்டில் தங்கி தனியார் பாலிடெக்னிக் கல்லுாரியில் டிப்ளமோ படித்து வந்ததும் தெரியவந்தது.
இவர், தஞ்சாவூரில் படித்த நண்பர்கள் போலீஸ் கெடுபிடியால் போதைக்கு பயன்படுத்தப்படும் வலி நிவாரணி மாத்திரையை வாங்க முடியாமல் ஆன்லைனில் பதிவு செய்து பரசலுார் முகவரிக்கு கூரியரில் மாத்திரைகளை வரவழைத்தது தெரியவந்தது. பிரஜேஷ் கொடுத்த தகவலின் பேரில் தஞ்சாவூர் ஸ்ரீ நகரை சேர்ந்த ஹரி பிரசன்னா, 19; வண்டிக்கார தெருவை சேர்ந்த யஷ்வந்த், 19; பனங்காட்டை சேர்ந்த வீரநாதன், 19; ஆகிய 4 பேரை கைது செய்து செம்பனார்கோவில் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒப்படைத்தனர். அவர்களிடம் எஸ்.பி., சினேகா பிரியா நேரில் விசாரணை நடத்தினார்.
தொடர்ந்து, போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் 4 பேரும் போதைக்காக வலி நிவாரணத்தாக பயன்படுத்தப்படும் டாப்கார்டு என்ற மாத்திரையை வாங்கியதும் தஞ்சை மாவட்ட பகுதியில் இந்த மாத்திரை விற்பனைக்கு போலீசார் கடும் கட்டுப்பாடு விதித்து இருப்பதால் ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்து அதனை செம்பனார்கோவில் பகுதியில் உள்ள நண்பரின் முகவரிக்கு அனுப்பியதும் தெரிய வந்தது. இது குறித்து போலீசார் வழக்கு பதிந்து பிரஜேஷ், ஹரி பிரசன்னா, யஷ்வந்த், வீரநாதன் ஆகிய 4 பேரை கைது செய்து கோர்ட்டில் ஆஜர் படுத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.