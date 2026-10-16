/உள்ளூர் செய்திகள்/மயிலாடுதுறை/திருக்கடையூர் கோவிலில் நடிகை ஸ்ரீபிரியா தரிசனம்
UPDATED : அக் 16, 2026 07:54 AM
ADDED : அக் 16, 2026 01:45 AM
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மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை மாவட்டம், திருக்கடையூரில் தருமபுரம் ஆதீனத்திற்கு சொந்தமான அமிர்தகடேஸ்வரர் கோவில் உள்ளது.
இக்கோவிலில் சுவாமி, அம்பாளை வழிபட்டால் ஆயுள் விருத்தி கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம். இந்த கோவிலுக்கு நேற்று திரைப்பட நடிகை ஸ்ரீபிரியா குடும்பத்துடன் வந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தார். முன்னதாக அவருக்கு கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து அவர் விநாயகர், அமிர்தகடேஸ்வரர், கால சம்ஹார மூர்த்தி, அபிராமி அம்மன் சன்னதிகளுக்கு சென்று வழிபட்டார். அவருக்கு கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் உள்துறை சூப்பிரண்டு விருதகிரி, சுவாமி படம் மற்றும் பிரசாதங்களை வழங்கினார்.