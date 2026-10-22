மயிலாடுதுறை அருகே பைக்குகள் மோதல் கல்லுாரி மாணவர் பலி; 3 பேர் படுகாயம்
மயிலாடுதுறை அருகே பைக்குகள் மோதல் கல்லுாரி மாணவர் பலி; 3 பேர் படுகாயம்
UPDATED : அக் 07, 2026 08:24 PM
ADDED : அக் 07, 2026 07:36 PM
மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை அருகே பைக்குகள் நேருக்கு நேர் மோதிய விபத்தில் இன்ஜினியரிங் கல்லுாரி மாணவர் உயிரிழந்தார். தம்பதி உள்ளிட்ட மூவர் படுகாயமடைந்தனர்.
மயிலாடுதுறை அருகே மாப்படுகை கிராமத்தை சேர்ந்தவர் மணிமாறன் மகன் சுபிஷன், 21; இன்ஜினியரிங் கல்லுாரி மாணவர். இவர், தனது கேடிஎம் பைக்கில், மயிலாடுதுறை தனியூர் சாலிய தெருவை சேர்ந்த சீனிவாசன் மகன் ஸ்ரீராம், 28; என்பவருடன் நேற்று முன்தினம் இரவு குத்தாலத்திலிருந்து மயிலாடுதுறை நோக்கி சென்றுள்ளார்.
பைக்கை ஸ்ரீராம் ஓட்டினார். மகாதானபுரம் என்ற இடத்தில் முன்னாள் சென்ற பஸ்சை முந்த முயன்றபோது எதிரே நாகூர் பனங்குடி முட்டம் பகுதியை சேர்ந்த அப்துல் சத்தார், 21; ஓட்டிவந்த பைக்குடன் நேருக்கு நேர் மோதியது. இந்த விபத்தில் பலத்த காயமடைந்த சுபிஷன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். ஸ்ரீராம் மற்றும் அப்துல் சத்தார், அவரது மனைவி பாத்திமா ஜெப்ரானா, 19; ஆகிய மூவரும் காயமடைந்தனர். அவர்கள் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். பின்னர், மேல் சிகிச்சைக்காக ஸ்ரீராம் தஞ்சாவூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கும், அப்துல் சத்தார், பாத்திமா ஜெப்ரானா தம்பதியர் தனியார் மருத்துவமனைக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.
பாத்திமா ஜெபரான், அப்துல் சத்தார் இருவருக்கும் திருமணமாகி 10 நாட்களே ஆகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
விபத்து குறித்து குத்தாலம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.