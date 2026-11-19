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டீலர் கவனத்தை திசை திருப்பி ரூ.86 ஆயிரம் பணம் கொள்ளை
டீலர் கவனத்தை திசை திருப்பி ரூ.86 ஆயிரம் பணம் கொள்ளை
ADDED : நவ 18, 2026 05:00 PM
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மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி, மகாராஜபுரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் முருகன்(45). தனியார் ஏடிஎம் டீலராக உள்ளார். ஏடிஎம் மையத்தை ஒட்டி பெட்டிக்கடையும் வைத்து நடத்துகிறார். இன்று மதியம் 12:30 மணியளவில் முருகன் செம்பனார்கோவிலில் உள்ள வங்கியில் இருந்து ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் வைக்க பணம் எடுத்து சென்றார்.
மகாராஜபுரம் பகுதியில் உள்ள ஏடிஎம் ல் வைப்பதற்காக ரூ.86,100 பணத்தை கையில் வைத்திருந்தபோது அங்கு தண்ணீர் பாட்டில் கேட்ட 2 மர்ம நபர்கள் முருகனை திசை திருப்பிவிட்டு அவரிடமிருந்த ரூ.86,100 பணத்தை கொள்ளையடித்து டூ வீலரில் தப்பினர். முருகன் செம்பனார்கோவில் போலீசில் புகார் அளித்தார்.