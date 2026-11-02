தருமபுரம் ஆதீனம் ஜென்ம நட்சத்திர விழா திருக்கடையூரில் ஆயுஷ் ஹோமம், கலசபிஷேகம்
தருமபுரம் ஆதீனம் ஜென்ம நட்சத்திர விழா திருக்கடையூரில் ஆயுஷ் ஹோமம், கலசபிஷேகம்
ADDED : நவ 01, 2026 06:53 PM
மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை தருமபுரம் ஆதீனத்தில் 27ஆவது குருமகா சன்னிதானம் கயிலை மாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாரியாரின் ஜென்ம நட்சத்திர விழா புனர்பூசம் நட்சத்திர தினமான இன்று (நவ.,1) குருமகா சன்னிதானம் ஆதீன திருமடத்தில் சொக்கநாதர் பூஜை செய்து குருமூர்த்தங்களில் வழிபாடு நடத்தினார்.
குருமகா சன்னிதானத்தின் ஜென்ம நட்சத்திர தினத்தையொட்டி திருக்கடையூர் அமிர்தகடேஸ்வரர் கோவிலில் ஆயுஷ் ஹோமம் நடந்தது. திருக்கடையூர் கோவிலுக்கு எழுந்தருளிய குருமகா சன்னிதானம் கோ பூஜை, கஜ பூஜை செய்து ஹோமத்தில் பங்கேற்றார். ஆயுஷ் ஹோமம் பூர்ணாஷுதி செய்யப்பட்டு, கடங்கள் புறப்பட்டு கோவிலை வலம் வந்து தட்சிணாமூர்த்தி சன்னதி முன்பு குருமகா சன்னிதானத்திற்கு கலசபிஷேகம் செய்து, தீப ஆரத்தி எடுக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து குருமகா சன்னிதானம் விநாயகர், முருகன், அமிர்தகடேஸ்வரர், கால சம்ஹார மூர்த்தி மற்றும் அபிராமி அம்பாள் சன்னதிகளுக்கு சென்று ருத்ராபிஷேகம் செய்து வழிபட்டார். கோவில் வளாகத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள அபிராமி பட்டர் கலையரங்கத்தை அவர் திறந்து வைத்தார். இதில் திருப்பனந்தாள் காசி மடத்து அதிபர் சபாபதி தம்பிரான், தருமபுரம் ஆதீன தம்பிரான் சுவாமிகள், சென்னை ஜெயராமன், மதுரை ராஜா பட்டர், கோவில் கண்காணிப்பாளர் மணி, உள்துறை கண்காணிப்பாளர் விருதகிரி, வெற்றிவேல், கார்த்திகேயன் உள்ளிட்ட திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
தொடர்ந்து ஆதினம் திருமடத்தில் உள்ள ஞானபுரீஸ்வரர், தர்மபுரீஸ்வரர், அஷ்டா தச புஜ மகாலட்சுமி துர்க்கை அம்மன் சன்னதிகளில் வழிபாடு நடத்திய குருமகா சன்னிதானம் ஞான கொலு காட்சியில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருளாசி வழங்கினார். தருமபுரம் ஆதீனத்திற்கு சொந்தமான 27 கோவில்களில் இருந்து பிரசாதங்கள் குருமகா சன்னிதானத்திற்கு வழங்கப்பட்டன. திரளான பக்தர்கள் குருமகா சன்னிதானத்திலும் ஆசி பெற்றனர்.