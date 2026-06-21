வடகிழக்கு பருவ மழையை நம்பி நேரடி நெல் விதைப்பு பணி தீவிரம்
வடகிழக்கு பருவ மழையை நம்பி நேரடி நெல் விதைப்பு பணி தீவிரம்
UPDATED : அக் 06, 2026 10:10 PM
ADDED : அக் 06, 2026 08:08 PM
மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் கடந்த குறுவை நெல் சாகுபடி ஏப்ரல் மாதம் தொடங்கி ஜூலை இறுதி வரை நடந்தது. இந்த பருவத்திற்கு ஜூன் 12ம் தேதி மேட்டூர் அணையில் தண்ணீர் திறக்க வேண்டும். ஆனால், போதிய தண்ணீர் இல்லாததால் அணை திறக்கப்படவில்லை. தொடர்ந்து சம்பா சாகுபடிக்காக ஜூலை 12ம் தேதி மேட்டூர் திறப்பது வழக்கம். அதுவும் நடக்கவில்லை.
விவசாயிகளின் கோரிக்கை ஏற்று, தாமதமாக செப்டம்பர் 1ம் தேதி மேட்டூர் அணையை தமிழக முதல்வர் விஜய் திறந்து வைத்தார். 45 நாட்களுக்கு தண்ணீர் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், மேட்டூரில் போதிய தண்ணீர் இல்லாததால், குறைந்த அளவிலேயே தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. அந்த தண்ணீர் காவிரி ஆற்றை நனைத்து கடை அணையை வந்து சேர்ந்ததே தவிர ஆறுகள், வாய்க்கால்களில் தண்ணீர் இல்லாமல் வரண்டு கிடக்கின்றன.
மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் ஆண்டுதோறும் 1.70 லட்சம் ஏக்கரில் சம்பா சாகுபடி செய்யப்படும். தண்ணீர் இல்லாததால், இந்த ஆண்டு, மோட்டார் பம்பு தண்ணீரை கொண்டு விவசாயிகள் சிலர் சம்பா சாகுபடி செய்துள்ள போதிலும் ஆற்று நீர் மற்றும் மழை நீர் பொய்த்ததால் பெரும்பான்மையான விவசாயிகள் சம்பா சாகுபடி செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாக மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் வழக்கமாக புரட்டாசி மாதம் முதல் வாரத்தில் நேரடி நெல் விதைப்பு பணி செய்யும் விவசாயிகள் தண்ணீர் இல்லாமல் சாகுபடி பணியை மேற்கொள்ளவில்லை.
இந்நிலையில் வடகிழக்கு பருவமழையை நம்பி, தாமதமாக தற்போது புரட்டாசி மூன்றாவது வாரத்தில் விவசாயிகள் சம்பா நேரடி நெல் விதைப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். நேரடி நெல் விதைப்பில் ஈடுபட்டுள்ள விவசாயிகள் குறித்த நேரத்தில் பருவ மழை தொடங்கி பெய்து விவசாயம் செழிக்க வருண பகவான் அருள் புரிய வேண்டுமென எதிர்பார்க்கின்றனர்.