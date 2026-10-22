யாசகம் பெற்ற ரூ.10,000 பணத்தை முதல்வர் நிவாரணத்திற்கு வழங்கிய முதியவர்
யாசகம் பெற்ற ரூ.10,000 பணத்தை முதல்வர் நிவாரணத்திற்கு வழங்கிய முதியவர்
UPDATED : அக் 13, 2026 04:52 AM
ADDED : அக் 13, 2026 02:38 AM
மயிலாடுதுறை: துாத்துக்குடி மாவட்டம், சாத்தான்குளம் தாலுகா ஆலங்கினர் கிராமத்தை சேர்ந்த பூல்பாண்டியன் என்ற முதியவர் தமிழகத்தில் கடந்த 2019 முதல் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்று யாசகமாக பெற்ற பணத்தை அரசு பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்களின் கல்வி தேவைக்காக நிதி உதவி செய்து வருகிறார். நேற்று மயிலாடுதுறை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த குறைதீர் கூட்டத்திற்கு வந்த பூல்பாண்டியன், தான் யாசகமாக பெற்ற ரூ.10,000 பணத்தை முதல்வர் நிவாரண நிதிக்காக கலெக்டர் ஸ்ரீகாந்திடம் வழங்கினார்.
அதனை பெற்ற கலெக்டர், துறை அதிகாரிகளை அழைத்து அந்த பணத்தை முதல்வர் நிவாரண நிதிக்கு வங்கியில் செலுத்தி அதற்கான ரசீதை பூல்பாண்டியனிடம் வழங்க உத்தரவிட்டார். இது குறித்து பாண்டியன் கூறுகையில், கடந்த 50 ஆண்டுகளாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் பள்ளி வளர்ச்சிக்காக தான் யாசகமாக பெற்ற பணம் ரூ.1.60 கோடி வரை அரசு பள்ளிகள் மேம்பாட்டிற்காக வழங்கி உள்ளேன். மயிலாடுதுறை மாவட்டத்திற்கு வந்து தற்போது ரூ 10,000 வழங்கி உள்ளேன் என்றார்.