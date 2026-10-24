மயிலாடுதுறை அருகே முதியவர் கழுத்தை அறுத்து கொலை: 6 பேரிடம் போலீஸ் விசாரணை
மயிலாடுதுறை அருகே முதியவர் கழுத்தை அறுத்து கொலை: 6 பேரிடம் போலீஸ் விசாரணை
UPDATED : அக் 16, 2026 07:37 PM
ADDED : அக் 16, 2026 06:07 PM
மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி தாலுகா இலுப்பூர் நடுத்தெரு பகுதியை சேர்ந்தவர் மகேந்திரன்.56. இவருக்கு திருமணமாகி சரஸ்வதி என்ற மனைவி, 3 மகள்கள் உள்ளனர். முதல் 2 மகள்களுக்கு திருமணமான நிலையில் மூன்றாவது மகள் திருப்பூரில் பணியாற்றி வருகிறார். கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெளிநாட்டிலிருந்து ஊர் திரும்பிய மகேந்திரன் மனைவியை பிரிந்து தனியே வசித்து வந்துள்ளார். யாரும் இல்லாத நிலையில் மகேந்திரனை அவரது சகோதரி குடும்பத்தை கவனித்து வந்துள்ளனர்.
முதல் மகள் மகாலட்சுமி அவரது கணவர் பிரபாகரன் கொடுமைப்படுத்துவதாக அளித்த புகாரின் பேரில் நேற்று முன்தினம் அவரை பொறையார் போலீசார் அழைத்து ஸ்டேஷன் வைத்து விசாரணை நடத்தியுள்ளனர். இதனிடையே மகாலட்சுமி நேற்று முன்தினம் தந்தையை பார்க்க வீட்டிற்கு வந்து தங்கியுள்ளார். இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு வீட்டிற்குள் புகுந்த 2 மர்ம நபர்கள் மகேந்திரனின் கழுத்தை அறுத்தும், உடலில் கத்தியால் குத்தியும் கொடூரமாக கொலை செய்து விட்டு டூவீலரில் தப்பிச் சென்றுள்ளனர்.
தகவல் அறிந்து வந்த பொறையார் போலீசார் மகேந்திரன் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்ததுடன், வழக்கு பதிந்து மகேந்திரனின் மனைவி, மகள்கள் உள்ளிட்ட 6 பேரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர். மாவட்ட எஸ்.பி., சினேகா பிரியா நேரில் விசாரணை நடத்தினார். 3 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு சொத்து பிரச்சனையால் கூலிப்படையை ஏவி கொலை நடந்ததா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமாக என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இச்சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே சோகத்தையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.