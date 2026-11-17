கூடுவாஞ்சேரியில் கடத்தப்பட்ட சிறுமி சீர்காழியில் மீட்பு
கூடுவாஞ்சேரியில் கடத்தப்பட்ட சிறுமி சீர்காழியில் மீட்பு
ADDED : நவ 16, 2026 07:45 PM
மயிலாடுதுறை: சென்னை கூடுவாஞ்சேரியில் காருடன் கடத்தப்பட்ட சிறுமி, சீர்காழியில் மீட்கப்பட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், கூடுவாஞ்சேரி வல்லாஞ்சேரி பகுதியை சேர்ந்த ஹோட்டல் உரிமையாளர், நேற்று (நவ.,15) குடும்பத்துடன், மாருதி எக்ஸெல் 6 என்ற காரில் சொந்த ஊரான விருதுநகர் மாவட்டம் வலையப்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள கோவிலுக்கு சென்று விட்டு இரவு வல்லாஞ்சேரி திரும்பினார்.
அன்று இரவு 10:00 மணியளவில், தனது ஓட்டலில் சாப்பிட அனைவரும் சென்றனர். அப்போது, அவரது 12 வயது மகள் துாங்கியதால் காரை இன்ஜினை நிறுத்தாமல் ‘ஏசி’ போட்டுவிட்டு சென்றுள்ளனர். சாப்பிட்டு முடித்து வந்து பார்த்தபோது காருடன் சிறுமியை காணாதது கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
இதுகுறித்து கூடுவாஞ்சேரி போலீசில் ஹோட்டல் உரிமையாளர் புகார் அளித்தார். அதன்பேரில், இன்ஸ்பெக்டர் கோவிந்தராஜ் தலைமையில் 3 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு, சிறுமியுடன் காணாமல்போன காரை தேடி வந்தனர். மேலும், 10 மாவட்ட போலீசார் அலர்ட் செய்யப்பட்டனர்.
இந்நிலையில், காரை மயிலாடுதுறை நோக்கி மர்ம நபர்கள் கடத்தி வந்த நிலையில், காரில் சிறுமி இருப்பதை அறிந்து அவரை சத்தம் போடாதவாறு மிரட்டி வந்துள்ளனர். அதிகாலை 4:00 மணியளவில், மயிலாடுதுறை மாவட்டம், சீர்காழி புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் டீ குடிக்க காரை நிறுத்திவிட்டு மர்ம நபர்கள் இறங்கினர்.
இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக்கொண்ட சிறுமி, காரில் இருந்து இறங்கி அருகில் இருந்த ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் நோக்கி அலறியபடி ஓடியுள்ளார். அவரை, காரை கடத்தி வந்த மர்ம நபர் துரத்தி வந்துள்ளார். ஆட்டோ டிரைவர்கள் சிறுமியை மீட்டதுடன், மர்ம நபரை பிடிக்க முயன்றுள்ளனர். அதற்குள் அவர்கள் காரில் தப்பி சென்றனர்.
அதையடுத்து, சிறுமியிடம் விசாரித்த ஆட்டோ டிரைவர்கள், அவரை, சீர்காழி போலீசில் ஒப்படைத்தனர். இதுகுறித்து, சிறுமியின் பெற்றோர் மற்றும் கூடுவாஞ்சேரி போலீசாருக்கு சீர்காழி போலீசார் தகவல் தெரிவித்தனர். மயிலாடுதுறை எஸ்.பி., சினேகா பிரியா, சிறுமியிடம் விசாரணை நடத்தினார்.
தகவல் அறிந்து வந்த கூடுவாஞ்சேரி போலீசார் மற்றும் பெற்றோரிடம் சிறுமி ஒப்படைக்கப்பட்டார். தொடர்ந்து காரையும் அதனை கடத்தி வந்த மர்ம நபர்களையும் போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். இச்சம்பவம் சீர்காழி பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.