ADDED : நவ 16, 2026 08:25 PM
மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை திருமணம் செய்ய கூறியதால், இளம்பெண்ணை குத்தி கொலை செய்த கள்ளக்காதலனை போலீசார் கைது செய்தனர்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம், குத்தாலம் அருகே வானாதிராஜபுரத்தை சேர்ந்தவர் பழனிவேல் மனைவி வளர்மதி, 39; இவர்களுக்கு இரு மகள்கள் உள்ளனர். கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு பழனிவேல் இறந்த நிலையில், மயிலாடுதுறையில் உள்ள டீக்கடை ஒன்றில் வளர்மதி வேலை பார்த்து வந்தார்.
நேற்று (நவ.,15) காலை வேலைக்கு சென்ற வளர்மதி இரவு வீடு திரும்பவில்லை. இதுகுறித்து அவரது குடும்பத்தினர் மயிலாடுதுறை போலீசில் புகார் செய்தனர்.
இந்நிலையில், இன்று (நவ.,16) காலை மல்லியம் அசிக்காடு சாலையில் மஞ்சள் வாய்க்கால் அருகே வயல்வெளியில் வளர்மதி கத்தியால் குத்தி கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்தார். தகவலறிந்த குத்தாலம் போலீசார் வளர்மதியின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மயிலாடுதுறை எஸ்.பி., சினேகா பிரியா சம்பவ இடத்தை பார்வையிட்டு விசாரணை நடத்தினார்.
இதுகுறித்து குத்தாலம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தினர். அதில், வளர்மதியுடன் விக்ரம குத்தாலம் பகுதியை சேர்ந்த நாராயணசாமி மகன் மகேந்திரன், 33; என்பவர், கடந்த 3 மாதங்களாக பழகி வந்ததாகவும், தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி மகேந்திரனை வளர்மதி நிரப்பந்தம் செய்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த மகேந்திரன், நேற்று இரவு பணி முடித்து திரும்பிய வளர்மதியை வயல்வெளி பகுதிக்கு அழைத்து சென்று கத்தியால் குத்தி கொலை செய்தது தெரியவந்தது. அதையடுத்து, மகேந்திரனை போலீசார் கைது செய்தனர்.
இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.