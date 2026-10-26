சீர்காழி சட்டநாதர் கோவிலில் மாஜி., அமைச்சர் மகேஷ் தரிசனம்
சீர்காழி சட்டநாதர் கோவிலில் மாஜி., அமைச்சர் மகேஷ் தரிசனம்
UPDATED : அக் 07, 2026 05:20 AM
ADDED : அக் 06, 2026 09:36 PM
மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை மாவட்டம், சீர்காழியில் தருமபுரம் ஆதீனத்திற்கு சொந்தமான சட்டநாதர் கோவில் உள்ளது. இங்கு, சட்டநாதரை வழிபட்டால் சட்ட சிக்கல்கள் விலகும் என்பது ஐதீகம். இதனால் வெள்ளிக்கிழமை தோறும் இரவு சட்டநாத பெருமானுக்கு நடைபெறும் சுக்கிரவார பூஜையில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்கின்றனர்.
இந்நிலையில், இக்கோவிலுக்கு நேற்று மாலை முன்னாள் தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் மகேஷ் வருகை தந்து, விநாயகர், பிரம்மபுரீஸ்வரர், தோணியப்பர், சட்டநாதர், முருகன், திருநிலை நாயகி அம்பாள் சன்னதிகளுக்கு சென்று தரிசனம் செய்தார். தொடர்ந்து, 108 திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான திருமங்கை ஆழ்வார் மங்களா சாசனம் செய்த சீர்காழி தாடாளன் கோவில் என்று அழைக்கப்படும் திருவிக்ரம நாராயண பெருமாள் கோவிலுக்கு சென்று பெருமாளை வழிபட்டார்.