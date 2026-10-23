சீர்காழிக்கு ரயிலில் கஞ்சா கடத்திய ஒடிசா வாலிபர்கள் கைது
சீர்காழிக்கு ரயிலில் கஞ்சா கடத்திய ஒடிசா வாலிபர்கள் கைது
UPDATED : அக் 22, 2026 01:31 AM
ADDED : அக் 22, 2026 01:27 AM
மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் எஸ்.பி., சினேகா பிரியா உத்தரவின் பேரில் கஞ்சா விற்பனையை கட்டுப்படுத்த போலீசார் முடிக்கி விடப்பட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில், சமீபத்தில் மாவட்ட மதுவிலக்கு பிரிவு இன்ஸ்பெக்டராக பொறுப்பேற்ற ராஜேஷ் ஒடிசாவில் இருந்து ரயில் மூலம் கஞ்சா கடத்தி வருவதை ரகசிய தகவல் மூலம் அறிந்தார். அதையடுத்து, இன்ஸ்பெக்டர் ராஜேஷ் தலைமையிலான மதுவிலக்கு பிரிவு போலீசார் தொடர்ந்து கண்காணித்து வந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் ரயிலில் கஞ்சா கடத்தி வந்த ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்த லிங்கராஜ் நஹக் மகன் பிரதீப் குமார் நஹக், 31; பிப்ரச்சந்திரன் மகன் பிபின் பிகாரி நஹக், 31; ஆகிய இருவரை கைது செய்தனர். அவர்களிடமிருந்து ஒரு கிலோ 200 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் இருவரையும் கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி, நாகை சிறையில் அடைத்தனர்.