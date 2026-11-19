விபத்தில் இறந்தவர் உடலை வாங்க மறுத்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன்பு போராட்டம்
விபத்தில் இறந்தவர் உடலை வாங்க மறுத்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன்பு போராட்டம்
UPDATED : நவ 18, 2026 08:57 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:52 PM
மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை அருகே விபத்தில் இறந்தவர் உடலை வாங்க மறுத்து, போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன்பு உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம், திருக்கடையூர் அருகே பூந்தாழையை சேர்ந்தவர் கேசவமூர்த்தி, 35; கொத்தனார். கடந்த 16ம் தேதி ஆக்கூர் முக்கூட்டத்தில் இருந்து டூவீலரில் வீட்டிற்கு சென்றார். பூந்தாழை 4 வழி சாலையில் புதிதாக அமைக்கப்படும் சுங்கச்சாவடி சிமெண்ட் கட்டையில் பைக் மோதிய விபத்தில் உயிரிழந்தார்.
சுங்கச்சாவடி கட்டும் பணி நடைபெறும் இடத்தில் சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்த நிறுவனம் மின்விளக்கு உள்ளிட்ட சாலை போக்குவரத்து விதிகளை பின்பற்றவில்லை. இதனால்தான் கேசவமூர்த்தி இறந்ததாக கூறி, மா.கம்யூ., வி.சி.க., கட்சியினர் மற்றும் உறவினர்கள்16ம் தேதி இரவு பூந்தாழையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
அதில் உடன்பாடு ஏற்படாத நிலையில் நேற்று முன்தினம் மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனை முடிந்து கேசவமூர்த்தி உடலை வாங்க மறுத்தனர். உரிய இழப்பீடு வழங்கவும், சாலை பணி மேற்கொள்ளும் தனியார் நிறுவனம் மீது வழக்கு பதிவு செய்யவும் வலியுறுத்தி நேற்று செம்பனார்கோவில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கேசவமூர்த்தி உறவினர்கள் மற்றும் கம்யூ., கட்சியினர், வி.சி.க., வினர் பங்கேற்றனர். அவர்களுடன் ஏ.டி.எஸ்.பி., சுரேஷ் தலைமையில் போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறினர். அதையடுத்து, போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.