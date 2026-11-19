ஏ.டி.எம்., இயந்திரத்தில் பணம் நிரப்ப சென்றவரிடம் ரூ. 86 ஆயிரம் அபேஸ்
ஏ.டி.எம்., இயந்திரத்தில் பணம் நிரப்ப சென்றவரிடம் ரூ. 86 ஆயிரம் அபேஸ்
ADDED : நவ 18, 2026 07:45 PM
மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை அருகே ஏ.டி.எம்., இயந்திரத்தில் பணம் நிரப்ப சென்றவரிடம், ரூ. 86 ஆயிரம் அபேஸ் செய்த இரு மர்ம ஆசாமிகளை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம், தரங்கம்பாடி தாலுகா மகாராஜபுரத்தை சேர்ந்தவர் முருகன், 45; அந்த பகுதியில் தனியார் ஏ.டி.எம்., இயந்திரங்களில் பணம் நிரப்பும் ஏஜன்டாக உள்ளார். இவர், இன்று (நவ.,18) மதியம், மகாராஜபுரம் பகுதியில் உள்ள ஏ.டி.எம் இயந்திரத்தில் வைக்க, செம்பனார்கோவில் உள்ள ஒரு தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கியில் இருந்து ரூ. 86 ஆயிரம் பணத்தை எடுத்து சென்றார். ஏ.டி.எம்., மையம் வாயிலில், இரு மர்ம ஆசாமிகள் அவரிடம் பேச்சு கொடுத்து கவனத்தை திசை திருப்பி, பணத்தை பறித்துக்கொண்டு பைக்கில் தப்பி சென்றனர்.
இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த முருகன், செம்பனார்கோவில் போலீசில் புகார் அளித்தார். அதன்பேரில் போலீசார் அப்பகுதியில் உள்ள சி.சி.டி.வி., கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். பட்டப்பகலில் நடந்த இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.