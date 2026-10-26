சீர்காழியில் துப்பாக்கி வைத்திருந்த வழக்கு சிறையில் உள்ளவரை கஸ்டடி எடுத்து விசாரிக்க முடிவு
சீர்காழியில் துப்பாக்கி வைத்திருந்த வழக்கு சிறையில் உள்ளவரை கஸ்டடி எடுத்து விசாரிக்க முடிவு
ADDED : அக் 25, 2026 08:29 PM
மயிலாடுதுறை: சீர்காழியில் இட்லி கடைக்காரர் வீட்டில் துப்பாக்கி பறிமுதல் செய்த வழக்கில், சிறையில் உள்ள நபரை கஸ்டடி எடுத்து விசாரிக்க, போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம், சீர்காழி அருகே சட்டநாதபுரம் பகுதியில் நேற்று (அக்.,24) மாலை இன்ஸ்பெக்டர் கமல்ராஜ், சப் இன்ஸ்பெக்டர் காயத்ரி தலைமையில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, அந்தவழியாக வந்த 3 பேரை சந்தேகத்தின் பேரில் பிடித்து விசாரித்தனர். அப்போது, அவர்கள் வைத்திருந்த பையில் உலோக சிலைகள், பூஜை மணி, கத்தி, குளோரோபார்ம் உள்ளிட்டடவை இருந்தது. அவர்கள், சீர்காழி அறியாபிள்ளை குளத்து மேட்டு தெருவை சேர்ந்த சுரேஷ், 45, அவரது மனைவி ரோஷினி, 35; விளந்திட சமுத்திரம் அஷ்ரப் அலி மகன் அப்துல் ஹாதி, 25; என்பதும், சுரேஷ் அவரது மனைவி இருவரும் தள்ளு வண்டியில் இட்லி வியாபாரம் செய்வதுடன், குறி சொல்லும் தொழில் செய்து வந்ததும் தெரியவந்தது.
சுரேஷ் வீட்டில் போலீசார் சோதனை நடத்தியதில் அவரது வீட்டில் அப்துல் ஹாதியின் தந்தை அசரப் அலி கொடுத்து வைத்திருந்ததாக கூறப்படும் பிஸ்டல் துப்பாக்கி, 6 தோட்டாக்கள் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
இதுகுறித்து சீர்காழி போலீசார் வழக்கு பதிந்து, மூவரையும் கைது செய்தனர்.
இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய அசரப் அலி, கஞ்சா வழக்கு ஒன்றில் செம்பனார்கோவில் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு தற்போது கடலுார் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். அவரை காவலில் எடுத்து விசாரித்த பின்னரே துப்பாக்கி குறித்த முழு விபரம் தெரியவரும் என்பதால் அசரப் அலியை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சீர்காழி போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.