ஈரானிய கடற்கொள்ளையர் சுட்டதில் சீர்காழி மீனவர் மரணம்; மூவர் காயம்
ஈரானிய கடற்கொள்ளையர் சுட்டதில் சீர்காழி மீனவர் மரணம்; மூவர் காயம்
ADDED : ஆக 12, 2026 11:23 PM
மயிலாடுதுறை: ஈரானிய கடற்கொள்ளையர் துப்பாக்கி சூடு நடத்தியதில், சீர்காழி மீனவர் மாவீரன், 40, இறந்தார். மூவர் காயமடைந்தனர்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம், சீர்காழி அருகே, தொடுவாய், சுனாமி நகரை சேர்ந்த மாவீரன், கீழமூவர்களை சங்கர், திருமுல்லைவாசல் பால்ராஜ், கடலுார் மாவட்டம், சொத்திகுப்பம் மணிகண்டன் ஆகிய நான்கு பேரும், சவுதி அரேபியாவில் தங்கி, மீன்பிடி தொழில் செய்து வந்தனர்.
கடந்த, 11ம் தேதி அதிகாலை, கடலில் மீன் பிடித்துக்கொண்டிருந்தபோது, அங்கு வந்த ஈரானிய கடற்கொள்ளையர்கள், மாவீரன் உள்ளிட்டோர் சென்ற படகில் கொள்ளையடிக்க முயற்சித்துள்ளனர்.
அப்போது, இரு தரப்பினருக்கும் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. ஆத்திரமடைந்த ஈரானிய கடற்கொள்ளையர்கள், துப்பாக்கியால் சுட்டதில், மாவீரன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். சங்கர், பால்ராஜ், மணிகண்டன் காயமடைந்தனர்.
சவுதி அரேபியா கடற்படை வீரர்கள், மாவீரன் உடலை கைப்பற்றி, காயமடைந்தவர்களை மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த, மயிலாடுதுறை மாவட்ட மீன்வளத்துறை மற்றும் திருமுல்லைவாசல் கடலோர காவல் குழும போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு, வெளியுறவு துறைக்கு தெரிவித்துள்ளனர்.
மாவீரன் உடலை உடனடியாக சொந்த ஊர் கொண்டு வர, மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க, உறவினர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மாவீரனுக்கு, மனைவி நீலவேணி, மகன், மகள் உள்ளனர். மூன்று மாதங்களுக்கு முன், விடுமுறைக்காக மாவீரன் சொந்த ஊர் வந்து சென்றுள்ளார். அவரது இறப்பு, தொடுவாய் மக்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.