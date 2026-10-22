மானிய டீசல் பங்க் அமைக்க கோரி சீர்காழி அருகே மீனவர்கள் போராட்டம்: மீன்வளத்துறை அதிகாரிகளை சிறைபிடித்ததால் பரபரப்பு
மானிய டீசல் பங்க் அமைக்க கோரி சீர்காழி அருகே மீனவர்கள் போராட்டம்: மீன்வளத்துறை அதிகாரிகளை சிறைபிடித்ததால் பரபரப்பு
UPDATED : அக் 12, 2026 08:26 PM
ADDED : அக் 12, 2026 08:24 PM
மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை மாவட்டம், சீர்காழி அருகே பழையாரில் உள்ள மீன்பிடி துறைமுகம் மூலம் 350 விசைப்படகுகள், 500 பைபர் படகுகளில் மீனவர்கள் கடலுக்கு சென்று மீன்பிடித் தொழில் செய்து வருகின்றனர். இங்குள்ள படகுகளுக்கு டீசல் வழங்க மீன்பிடி தமிழ்நாடு மீன் வளர்ச்சி கழகம் சார்பில், அதே பகுதியில் டீசல் பங்க் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பங்கில் வழங்கப்படும் டீசல் சில்லறை விற்பனை நிலையங்களை விட கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாக தெரிகிறது. இதனால் பழையார் மீனவர்கள், 40 கி.மீட்டர் துாரம் சென்று வானகிரியில் உள்ள மீன்வளத்துறை சில்லறை விற்பனை டீசல் பங்கில் மானிய விலை டீசல் வாங்கி பயன்படுத்தி வந்தனர். இதனால் கூடுதல் செலவு ஏற்படுவதால் பழையார் கிராமத்திலேயே மீன்வளத்துறை மூலம் சில்லறை விற்பனை டீசல் பங்க் அமைத்து தர கோரி மீனவர்கள் கடந்த 6 மாதத்திற்கு மேலாக கோரிக்கை மனுக்கள் அளித்தும், பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தியும் வருகின்றனர்.
மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்காததால் நேற்று பழையார் மீனவர்கள் ஊர் மறியல் செய்து கடலுக்கு மீன் பிடிக்கச் செல்லவில்லை. மேலும் அவர்கள் பந்தல் அமைத்து காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தகவல் அறிந்து வந்த மீன்வளத்துறை இணை இயக்குனர் ரீனா செல்வி தலைமையிலான அதிகாரிகள் மற்றும் கடல் சார் சட்ட அமலாக்கப் பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் விசித்திர மேரி, புதுப்பட்டினம் இன்ஸ்பெக்டர் ஹேமலதா ஆகியோர் மீனவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
பேச்சுவார்த்தை தோல்வி அடைந்ததையடுத்து, மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் வாகனத்தில் ஏறி அங்கிருந்து புறப்பட்டனர். இதனால் ஆத்திரமடைந்து மீனவர்கள் மற்றும் மீனவ பெண்கள் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் சென்ற வாகனத்தை சிறை பிடித்து, மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் வாகனத்தில் இருந்து இறங்கி அங்கு அமைக்கப்பட்டு இருந்த பந்தலில் அமர்ந்தனர். அவர்களுக்கு போலீசார் பாதுகாப்பு அளித்தனர். தொடர்ந்து அவர்களை வெளியே விடாமல் மீனவர்கள் சாலையில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மறியலில் ஈடுபட்ட மீனவர்களை போலீசார் அப்புறப்படுத்த முயன்றபோது இருதரப்பிற்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. நீண்ட நேரம் போராட்டத்திற்கு பிறகு மாலை 6:00 மணிக்கு மீன்வளத்துறை அதிகாரிகளை விடுவித்த மீனவர்கள் தங்களது போராட்டத்தை தற்காலிகமாக தள்ளி வைப்பதாகவும் நாளை கோரிக்கைக்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் போராட்டம் தொடரும் என தெரிவித்து கலைந்து சென்றனர்.
மீனவர்கள் போராட்டத்தால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.