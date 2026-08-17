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உலக யானைகள் தினத்தையொட்டி திருக்கடையூர் யானைக்கு சிறப்பு பூஜை
உலக யானைகள் தினத்தையொட்டி திருக்கடையூர் யானைக்கு சிறப்பு பூஜை
ADDED : ஆக 12, 2026 08:13 PM
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மயிலாடுதுறை :மயிலாடுதுறை மாவட்டம், திருக்கடையூரில் தருமபுரம் ஆதீனத்திற்கு சொந்தமான அபிராமி சமேத அமிர்தகடேஸ்வரர் கோவில் உள்ளது. உலக யானைகள் தினத்தை முன்னிட்டு இக்கோவிலில் உள்ள யானை அபிராமிக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டன. பூஜைகளை கணேஷ் குருக்கள் தலைமையிலானோர் செய்து வைத்தனர்.
யானைக்கு மாலை அணிவித்து, மலர்கள் தூவி, தீப ஆராதனை காண்பித்து வழிபாடு செய்யப்பட்டது. பின்னர் யானைக்கு பழங்கள், காய்கறிகள் வழங்கப்பட்டது. கோவிலுக்கு வந்த பக்தர்கள் யானை அபிராமிக்கு பழங்கள் கொடுத்து ஆசி பெற்றனர்.