ஜவுளி கடை ஊழியர் மயங்கி விழுந்து சாவு

UPDATED : அக் 17, 2026 06:50 PM
ADDED : அக் 17, 2026 06:46 PM
மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறையில் ஜவுளிக்கடையில் ஊழியர் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
மயிலாடுதுறை பழைய பஸ் நிலையம் அருகில் உள்ள பிரபல சீமாட்டி சில்க் ஹவுஸ் ஜவுளிக்கடையில் நூற்றுக்கணக்கான ஊழியர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இந்த நிறுவனத்தின் தரைத்தளத்தில் அரியலூர் மாவட்டம் தா.பழுவூர் பகுதியை சேர்ந்த மோகன்,59, என்பவர் விற்பனையாளராக பணிபுரிந்து வந்தார் .
இவர் கடையில் நேற்று பணியில் இருந்த போது மயங்கி விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது. அவரை தனியார் மருத்துவமனையில் கொண்டு சேர்த்தனர். பின்னர் மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனைக்கு மோகனை ஆம்புலன்ஸில் கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த டாக்டர் மோகன் ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்தார். மயிலாடுதுறை போலீசார் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.