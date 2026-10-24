23 வது திருமந்திர மூன்று நாள் மாநாடு திருவாவடுதுறையில் இன்று தொடக்கம்
23 வது திருமந்திர மூன்று நாள் மாநாடு திருவாவடுதுறையில் இன்று தொடக்கம்
UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 22, 2026 07:44 PM
மயிலாடுதுறை: திருவாவடுதுறையில், 23வது திருமந்திர மாநாடு இன்று துவங்கி, மூன்று நாட்கள் நடக்கிறது.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம், குத்தாலம் தாலுகா திருவாவடுதுறை கோமுக்தீஸ்வரர் கோவிலில், 3000 பாடல்களை கொண்ட திருமந்திரத்தை திருமூலர் அருளினார். இங்கு, திருவாவடுதுறை ஆதீனம் 21, 22வது குரு மகா சன்னிதானங்கள் காலத்தில் திருமந்திர மாநாடு நடந்துள்ளது. தற்போது, 51 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 24 வது குரு மகா சன்னிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ அம்பலவான தேசிக பரமாச்சாரியார் சுவாமிகள் வழிகாட்டுதலுடன், 23வது திருமந்திர மாநாடு இன்று (23ம் தேதி) துவங்கி மூன்று நாட்கள் நடக்கிறது.
திருவாவடுதுறை கோமுத்தீஸ்வரர் கோவிலில், இன்று காலை திருமூலருக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் மற்றும் புறப்பாடுடன் மாநாடு தொடங்குகிறது. திருவாவடுதுறை ஆதீனம், சூரியனார் கோவில் ஆதீனம் குருமகா சன்னிதானங்கள், சித்தாந்த பேரறிஞர்கள், தமிழறிஞர்கள், தமிழ் புலவர்கள், சித்தாந்த பேராசிரியர்கள், ஓதுவார்கள் என பலர் கலந்து கொள்கின்றனர்.
திருமந்திரத்தின் 9 தந்திரங்களில் தினமும் மூன்று தந்திரங்களை ஓதுவார்கள் பாராயணம் செய்ய, அதுகுறித்து மூன்று அமர்வாக அறிஞர்கள் உரையாற்றுகின்றனர். மூன்று நாட்களிலும் மாநாடு சிறப்பு நுால்கள் வெளியிடப்படுகிறது.
தமிழக அமைச்சர்கள் ரமேஷ், வினோத், பூம்புகார் தொகுதி எம்.எல்.ஏ., நிவேதா எம் முருகன், தினமலர் இணை ஆசிரியர் இரா. கிருஷ்ணமூர்த்தி சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொள்கின்றனர். வரும் 26ம் தேதி ஐப்பசி அசுவதி அன்று திருமூலர் குருபூஜை விழா நடைபெறுகிறது.